https://ria.ru/20250915/dmitrov-2042031055.html

Прокуратура проверит приземление воздушного шара в Дмитрове

Прокуратура проверит приземление воздушного шара в Дмитрове - РИА Новости, 15.09.2025

Прокуратура проверит приземление воздушного шара в Дмитрове

Транспортная прокуратура проведет проверку после приземления воздушного шара в Дмитрове вместо подмосковного села Теряево, сообщает Московская межрегиональная... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T14:27:00+03:00

2025-09-15T14:27:00+03:00

2025-09-15T14:27:00+03:00

происшествия

дмитров

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042005050_0:373:783:813_1920x0_80_0_0_1214daf59c2caf02b2bfa5b209739418.jpg

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Транспортная прокуратура проведет проверку после приземления воздушного шара в Дмитрове вместо подмосковного села Теряево, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Воздушный шар незапланированно приземлился возле школы и жилых домов в Дмитрове, люди не пострадали, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились пять человек, включая пилота. "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о приземлении воздушного шара в жилых кварталах Подмосковья. По предварительной информации, вчера вечером воздушный шар воздухоплавательного центра "Подари небо" совершал тренировочный полет в составе четырех человек от села Батюшково до села Теряево Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за изменения погодных условий воздушный шар приземлился в Дмитрове, который находится примерно в 10 километрах от Теряево. Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка. По ее результатам и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250915/shar--2042006240.html

https://ria.ru/20250818/shtraf-2035970277.html

дмитров

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура