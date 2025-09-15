Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит приземление воздушного шара в Дмитрове
14:27 15.09.2025
Прокуратура проверит приземление воздушного шара в Дмитрове
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Транспортная прокуратура проведет проверку после приземления воздушного шара в Дмитрове вместо подмосковного села Теряево, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Воздушный шар незапланированно приземлился возле школы и жилых домов в Дмитрове, люди не пострадали, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились пять человек, включая пилота. "Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о приземлении воздушного шара в жилых кварталах Подмосковья. По предварительной информации, вчера вечером воздушный шар воздухоплавательного центра "Подари небо" совершал тренировочный полет в составе четырех человек от села Батюшково до села Теряево Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за изменения погодных условий воздушный шар приземлился в Дмитрове, который находится примерно в 10 километрах от Теряево. Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка. По ее результатам и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в релизе.
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Транспортная прокуратура проведет проверку после приземления воздушного шара в Дмитрове вместо подмосковного села Теряево, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Воздушный шар незапланированно приземлился возле школы и жилых домов в Дмитрове, люди не пострадали, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. На борту находились пять человек, включая пилота.
Воздушный шар приземлился возле жилых домов в Дмитрове
12:26
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о приземлении воздушного шара в жилых кварталах Подмосковья. По предварительной информации, вчера вечером воздушный шар воздухоплавательного центра "Подари небо" совершал тренировочный полет в составе четырех человек от села Батюшково до села Теряево Московской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за изменения погодных условий воздушный шар приземлился в Дмитрове, который находится примерно в 10 километрах от Теряево.
Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организована проверка. По ее результатам и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняется в релизе.
