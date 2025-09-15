Рейтинг@Mail.ru
Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 15.09.2025 (обновлено: 14:31 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/den-2042026759.html
Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии
Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии - РИА Новости, 15.09.2025
Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии
Единый день голосования с 12 по 14 сентября прошел без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:04:00+03:00
2025-09-15T14:31:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
политика
единый день голосования — 2025
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902536_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_fc8b1a5da44a4ed2fde3fc7e4afec058.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Единый день голосования с 12 по 14 сентября прошел без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В результате реализованных мер и слаженных действий подразделений Росгвардии с другими правоохранителями избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий", - говорится в сообщении. Накануне Единого дня росгвардейцы обследовали более 4 тысяч избирательных участков и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и устройств. В ходе выборов военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили охрану субъектовых, территориальных, участковых и выездных избирательных комиссий, а также общественный порядок на объектах для голосования. Экипажи вневедомственной охраны в дни голосования несли службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования, приближенных к местам осуществления волеизъявления граждан.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщила, что для обеспечения порядка в ходе подготовки и проведения ЕДГ было привлечено свыше 100 тысяч сотрудников ведомства."После закрытия участков сотрудниками полиции организована транспортировка бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии", - добавила она.
https://ria.ru/20250915/slyusar-2041965579.html
https://ria.ru/20250915/kondratev-2041992382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902536_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e9cfba07ac1ecae73ba4aa0f96193f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), политика, единый день голосования — 2025, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Политика, Единый день голосования — 2025, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии

Росгвардия: ЕДГ с 12 по 14 сентября прошел без происшествий

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Единый день голосования
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Единый день голосования с 12 по 14 сентября прошел без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"В результате реализованных мер и слаженных действий подразделений Росгвардии с другими правоохранителями избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий", - говорится в сообщении.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области
09:53
Накануне Единого дня росгвардейцы обследовали более 4 тысяч избирательных участков и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и устройств. В ходе выборов военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили охрану субъектовых, территориальных, участковых и выездных избирательных комиссий, а также общественный порядок на объектах для голосования.
Экипажи вневедомственной охраны в дни голосования несли службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования, приближенных к местам осуществления волеизъявления граждан.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщила, что для обеспечения порядка в ходе подготовки и проведения ЕДГ было привлечено свыше 100 тысяч сотрудников ведомства.
"После закрытия участков сотрудниками полиции организована транспортировка бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии", - добавила она.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Кондратьев победил на выборах главы Краснодарского края
11:40
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПолитикаЕдиный день голосования — 2025Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала