Единый день голосования прошел без происшествий, заявили в Росгвардии

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Единый день голосования с 12 по 14 сентября прошел без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. "В результате реализованных мер и слаженных действий подразделений Росгвардии с другими правоохранителями избирательные кампании в Единый день голосования прошли без происшествий", - говорится в сообщении. Накануне Единого дня росгвардейцы обследовали более 4 тысяч избирательных участков и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и устройств. В ходе выборов военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили охрану субъектовых, территориальных, участковых и выездных избирательных комиссий, а также общественный порядок на объектах для голосования. Экипажи вневедомственной охраны в дни голосования несли службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования, приближенных к местам осуществления волеизъявления граждан.Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также сообщила, что для обеспечения порядка в ходе подготовки и проведения ЕДГ было привлечено свыше 100 тысяч сотрудников ведомства."После закрытия участков сотрудниками полиции организована транспортировка бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии", - добавила она.

