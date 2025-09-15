Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело на женщину, выбросившую котенка из окна
14:25 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/delo-2042030716.html
В Подмосковье завели дело на женщину, выбросившую котенка из окна
происшествия
московская область (подмосковье)
одинцово
татьяна петрова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жительницу Подмосковья, выбросившую котенка из окна на четвертом этаже дома в селе Лайково, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. В воскресенье в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Полицейские установили, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота. В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику. "По факту жестокого обращения с животным, совершенного в городском округе Одинцово, в результате которого пострадал котенок, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ", - сказала Петрова. По этой статье может грозить вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
происшествия, московская область (подмосковье), одинцово, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Татьяна Петрова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жительницу Подмосковья, выбросившую котенка из окна на четвертом этаже дома в селе Лайково, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
В воскресенье в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Полицейские установили, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота. В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику.
"По факту жестокого обращения с животным, совершенного в городском округе Одинцово, в результате которого пострадал котенок, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ", - сказала Петрова.
По этой статье может грозить вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Прокуратура изъяла у СК дело о жестоком обращении с животными в Чехове
9 сентября, 18:25
 
