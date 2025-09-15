https://ria.ru/20250915/delo-2042030716.html

В Подмосковье завели дело на женщину, выбросившую котенка из окна

2025-09-15T14:25:00+03:00

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жительницу Подмосковья, выбросившую котенка из окна на четвертом этаже дома в селе Лайково, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. В воскресенье в дежурную часть МВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Полицейские установили, что на 4 этаже одного из домов, расположенных в микрорайоне Город-Событие села Лайково, женщина выбросила из окна кота. В результате падения кот получил травмы. Очевидцы отвезли питомца в ветеринарную клинику. "По факту жестокого обращения с животным, совершенного в городском округе Одинцово, в результате которого пострадал котенок, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ", - сказала Петрова. По этой статье может грозить вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

