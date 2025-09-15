Рейтинг@Mail.ru
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/davlenie-2041957392.html
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года - РИА Новости, 15.09.2025
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года
Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T08:53:00+03:00
2025-09-15T08:53:00+03:00
москва
татьяна позднякова
ливневые дожди и грозы в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_191ad1e520d07a1d1314344304697b91.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В течение дня 14 сентября, после утреннего рекорда, атмосферное давление в Москве медленно понижалось. Но шлейф его сохранится в ночь на понедельник. В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гектопаскаля - 758,9 миллиметра ртутного столба. А это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что в течение дня понижение атмосферного давления продолжится и на этом рекорды прекратятся.
https://ria.ru/20250915/pogoda-2041951759.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023983774_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_4697b91ea3f087d1904248d32c93d0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, ливневые дожди и грозы в москве, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Ливневые дожди и грозы в Москве, Общество
В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В течение дня 14 сентября, после утреннего рекорда, атмосферное давление в Москве медленно понижалось. Но шлейф его сохранится в ночь на понедельник. В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гектопаскаля - 758,9 миллиметра ртутного столба. А это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что в течение дня понижение атмосферного давления продолжится и на этом рекорды прекратятся.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:32
 
МоскваТатьяна ПоздняковаЛивневые дожди и грозы в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала