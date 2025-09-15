https://ria.ru/20250915/davlenie-2041957392.html

В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

В Москве повторился рекорд атмосферного давления 1944 года

Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Рекорд атмосферного давления 1944 года повторен в Москве в понедельник, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В течение дня 14 сентября, после утреннего рекорда, атмосферное давление в Москве медленно понижалось. Но шлейф его сохранится в ночь на понедельник. В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гектопаскаля - 758,9 миллиметра ртутного столба. А это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году", - рассказала Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что в течение дня понижение атмосферного давления продолжится и на этом рекорды прекратятся.

