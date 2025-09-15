https://ria.ru/20250915/daniya-2042106627.html

В Дании суд приговорил россиянина к шести годам тюрьмы

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Суд в Дании приговорил 38-летнего россиянина Сергея Иконникова, проходящего по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн и обвиняемого в производстве взрывчатки, к шести годам лишения свободы и выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение, сообщает телерадиокомпания DR. В понедельник DR сообщила, что суд в Дании снял с 38-летнего россиянина самый серьезный пункт обвинения, однако признал его виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений "Леголенд", транспортировку взрывчатки, а также совершение действий, приведших к закрытию аэропорта. Отмечалось, что прокурор по делу Беттина Лауридсен Вагнер считает, что россиянину нужно дать от семи до восьми лет тюрьмы. "Тридцативосьмилетний россиянин Сергей Алексеевич Иконников извинился и раскаялся в своем последнем обращении в захватывающем деле об угрозе взрыва в аэропорту Биллунна... Сложно сказать, сработало ли извинение, потому что спустя два часа председательствующий судья зачитал приговор трех судей и шести присяжных. Приговор гласил: шесть лет тюрьмы... При этом россиянин высылается из Дании с бессрочным запретом на возвращение", - говорится в материале DR. Как сообщает телерадиокомпания, Иконников принял приговор. "Уважаемый суд. Уважаемые присяжные. Я приношу искренние извинения за то, что создал трудности для многих людей, и я готов принять заслуженное наказание. Я раскаиваюсь в содеянном", - сказал россиянин в обращении к суду, его слова приводит DR. В конце октября 2024 года DR сообщила, что суд в Дании оставил под стражей россиянина, которому на тот момент было 37 лет, по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ, он также обвиняется в попытке кражи и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Как сообщила DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, обвиняемый частично признал вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. Позднее полиция уточнила, что обвиняемый произвел в общей сложности около трех килограммов взрывчатки, которую использовал в том числе для подрыва банкомата.

