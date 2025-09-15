Рейтинг@Mail.ru
В Дании сообщили о крупнейших за последние годы учениях в Гренландии - РИА Новости, 15.09.2025
18:05 15.09.2025
В Дании сообщили о крупнейших за последние годы учениях в Гренландии
В Дании сообщили о крупнейших за последние годы учениях в Гренландии
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дания совместно со странами - союзниками по НАТО в сентябре проводит в Гренландии учения Arctic Light 2025 - крупнейшие на острове за последние годы, в них задействовано более 550 военных, заявил глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен. "Это очень большие учения, под моим командованием находится много всего: это истребители, фрегат, дополнительный вертолет, армейские подразделения, подразделения добровольцев, силы спецназа, а также антитеррористическое подразделение полиции. В учениях участвуют и другие страны, включая французские самолеты-заправщики... Сейчас проходят действительно крупные учения, крупнейшие за последние годы", - заявил Андерсен в интервью датской телерадиокомпании DR. Согласно пресс-релизу датского минобороны, в учениях задействованы более 550 военных из Дании, Франции, Германии, Швеции и Норвегии. Цель учений - улучшение способности ВС к решению оперативных задач в районе Гренландии. По словам главнокомандующего ВС Дании Майкла Виггерса Хюльдгора, в учения входят тренировки по спасению на воде, борьбе с загрязнением моря, а также защите критической инфраструктуры. В свою очередь, Андерсен отметил, что датские ВС впервые отрабатывают подобные сценарии в Гренландии. "Учения ВС и совместные учения с союзниками НАТО крайне важны для усиления обороны и безопасности в Арктике. В то же время благодаря этим действиям военное присутствие становится более заметным. Это новая реальность, к которой нам в Гренландии надо привыкать", - заявила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, ее слова приводятся в пресс-релизе. Кроме того, по словам Андерсена, изначально предполагалось, что в учениях будут участвовать США, однако впоследствии планы изменились. Глава арктического командования пояснил, что речь шла о предоставлении американского полевого госпиталя. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дания совместно со странами - союзниками по НАТО в сентябре проводит в Гренландии учения Arctic Light 2025 - крупнейшие на острове за последние годы, в них задействовано более 550 военных, заявил глава арктического командования вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен.
"Это очень большие учения, под моим командованием находится много всего: это истребители, фрегат, дополнительный вертолет, армейские подразделения, подразделения добровольцев, силы спецназа, а также антитеррористическое подразделение полиции. В учениях участвуют и другие страны, включая французские самолеты-заправщики... Сейчас проходят действительно крупные учения, крупнейшие за последние годы", - заявил Андерсен в интервью датской телерадиокомпании DR.
Согласно пресс-релизу датского минобороны, в учениях задействованы более 550 военных из Дании, Франции, Германии, Швеции и Норвегии. Цель учений - улучшение способности ВС к решению оперативных задач в районе Гренландии. По словам главнокомандующего ВС Дании Майкла Виггерса Хюльдгора, в учения входят тренировки по спасению на воде, борьбе с загрязнением моря, а также защите критической инфраструктуры. В свою очередь, Андерсен отметил, что датские ВС впервые отрабатывают подобные сценарии в Гренландии.
"Учения ВС и совместные учения с союзниками НАТО крайне важны для усиления обороны и безопасности в Арктике. В то же время благодаря этим действиям военное присутствие становится более заметным. Это новая реальность, к которой нам в Гренландии надо привыкать", - заявила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, ее слова приводятся в пресс-релизе.
Кроме того, по словам Андерсена, изначально предполагалось, что в учениях будут участвовать США, однако впоследствии планы изменились. Глава арктического командования пояснил, что речь шла о предоставлении американского полевого госпиталя.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
