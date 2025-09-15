Рейтинг@Mail.ru
Датская компания совместно с Украиной испытывает дроны в ДНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 15.09.2025 (обновлено: 16:15 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/daniya-2042053119.html
Датская компания совместно с Украиной испытывает дроны в ДНР, сообщили СМИ
Датская компания совместно с Украиной испытывает дроны в ДНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Датская компания совместно с Украиной испытывает дроны в ДНР, сообщили СМИ
Датская компания Renegade UxS при содействии украинских спецназовцев разрабатывает дроны и средства РЭБ и испытывает их в Донбассе, сообщает портал Intelligence РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:11:00+03:00
2025-09-15T16:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
нато
дания
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Датская компания Renegade UxS при содействии украинских спецназовцев разрабатывает дроны и средства РЭБ и испытывает их в Донбассе, сообщает портал Intelligence Online. "Renegade... разрабывает прототипы дронов и средств РЭБ, а затем отправляет их на поле боя на Украине, совершенствуя системы в тесном контакте со спецподразделениями Киева и тестируя в окопах Донбасса", - говорится в публикации. Отмечается, что компания была зарегистрирована в Дании в начале 2024 года, она представляет собой филиал разработчика беспилотных технологий Tier One Nordic. Один из руководителей Renegade ранее являлся сотрудником датского спецназа. Среди сотрудников также есть спецназовцы, которые работают над тестированием продукции. В конце августа агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова передавало, что Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250915/dnr-2042044373.html
https://ria.ru/20250915/spetsoperatsiya-2042031827.html
украина
донбасс
дания
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, нато, дания, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, НАТО, Дания, Донецкая Народная Республика
Датская компания совместно с Украиной испытывает дроны в ДНР, сообщили СМИ

Intelligence Online: датская компания вместе с ВСУ испытывает дроны в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Датская компания Renegade UxS при содействии украинских спецназовцев разрабатывает дроны и средства РЭБ и испытывает их в Донбассе, сообщает портал Intelligence Online.
"Renegade... разрабывает прототипы дронов и средств РЭБ, а затем отправляет их на поле боя на Украине, совершенствуя системы в тесном контакте со спецподразделениями Киева и тестируя в окопах Донбасса", - говорится в публикации.
Танк в Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В ДНР будут использовать новую систему защиты от дронов, сообщил военный
Вчера, 15:35
Отмечается, что компания была зарегистрирована в Дании в начале 2024 года, она представляет собой филиал разработчика беспилотных технологий Tier One Nordic. Один из руководителей Renegade ранее являлся сотрудником датского спецназа. Среди сотрудников также есть спецназовцы, которые работают над тестированием продукции.
В конце августа агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова передавало, что Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.09.2025
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассНАТОДанияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала