Датская компания Renegade UxS при содействии украинских спецназовцев разрабатывает дроны и средства РЭБ и испытывает их в Донбассе, сообщает портал Intelligence РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Датская компания Renegade UxS при содействии украинских спецназовцев разрабатывает дроны и средства РЭБ и испытывает их в Донбассе, сообщает портал Intelligence Online. "Renegade... разрабывает прототипы дронов и средств РЭБ, а затем отправляет их на поле боя на Украине, совершенствуя системы в тесном контакте со спецподразделениями Киева и тестируя в окопах Донбасса", - говорится в публикации. Отмечается, что компания была зарегистрирована в Дании в начале 2024 года, она представляет собой филиал разработчика беспилотных технологий Tier One Nordic. Один из руководителей Renegade ранее являлся сотрудником датского спецназа. Среди сотрудников также есть спецназовцы, которые работают над тестированием продукции. В конце августа агентство Рейтер со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова передавало, что Украина получили почти тысячу заявок на испытание оружия, произведенного международными оборонными компаниями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

