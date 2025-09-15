Рейтинг@Mail.ru
В Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина, сообщают СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 15.09.2025 (обновлено: 14:34 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/daniya-2042030348.html
В Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина, сообщают СМИ
В Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина, сообщают СМИ - РИА Новости, 15.09.2025
В Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина, сообщают СМИ
Суд в Дании снял самый серьезный пункт обвинения с 38-летнего россиянина, проходящего по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн и обвиняемого в... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T14:22:00+03:00
2025-09-15T14:34:00+03:00
в мире
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975894962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83d4906b0c411d8c3a65059fafe5c465.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд в Дании снял самый серьезный пункт обвинения с 38-летнего россиянина, проходящего по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн и обвиняемого в производстве взрывчатки, однако суд признал его виновным по ряду других пунктов, сообщает телерадиокомпания DR. В конце октября 2024 года DR сообщила, что суд в Дании оставил под стражей россиянина, которому на тот момент было 37 лет, по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ. Кроме того, задержанный обвиняется в попытке кражи и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Как сообщила DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, россиянин частично признал вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. "В тот же день (20 апреля 2024 года. — Прим. ред.) 38-летний россиянин был задержан и с тех пор находился во временном заключении, но доказательств того, что он намеревался взорвать бомбу в аэропорту, нет. К такому выводу пришел суд в Коллинге. Таким образом, с мужчины были сняты обвинения по самому серьезному пункту, за который можно было получить наказание вплоть до пожизненного заключения", — говорится в материале DR. Как сообщает телерадиокомпания, при этом россиянина признали виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений "Леголенд", транспортировку взрывчатки, а также совершение действий, приведших к закрытию аэропорта. По данным DR, суд может вынести решение о мере наказания позднее в понедельник или позже на этой неделе. Отмечается, что прокурор по делу Беттина Лауридсен Вагнер считает, что обвиняемому нужно дать от семи до восьми лет тюрьмы.
https://ria.ru/20250912/danija-2041522047.html
https://ria.ru/20250915/vezd-2042007449.html
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975894962_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8416be8539d0d931c0480b12b0aa62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания
В мире, Дания
В Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина, сообщают СМИ

DR: в Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина по делу о взрывчатке

© AP Photo / Sergei GritsДатский полицейский
Датский полицейский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Датский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд в Дании снял самый серьезный пункт обвинения с 38-летнего россиянина, проходящего по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн и обвиняемого в производстве взрывчатки, однако суд признал его виновным по ряду других пунктов, сообщает телерадиокомпания DR.
В конце октября 2024 года DR сообщила, что суд в Дании оставил под стражей россиянина, которому на тот момент было 37 лет, по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ. Кроме того, задержанный обвиняется в попытке кражи и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Как сообщила DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, россиянин частично признал вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям.
Система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Дания совершила крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны
12 сентября, 17:35
"В тот же день (20 апреля 2024 года. — Прим. ред.) 38-летний россиянин был задержан и с тех пор находился во временном заключении, но доказательств того, что он намеревался взорвать бомбу в аэропорту, нет. К такому выводу пришел суд в Коллинге. Таким образом, с мужчины были сняты обвинения по самому серьезному пункту, за который можно было получить наказание вплоть до пожизненного заключения", — говорится в материале DR.
Как сообщает телерадиокомпания, при этом россиянина признали виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений "Леголенд", транспортировку взрывчатки, а также совершение действий, приведших к закрытию аэропорта.
По данным DR, суд может вынести решение о мере наказания позднее в понедельник или позже на этой неделе. Отмечается, что прокурор по делу Беттина Лауридсен Вагнер считает, что обвиняемому нужно дать от семи до восьми лет тюрьмы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам, пишут СМИ
12:30
 
В миреДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала