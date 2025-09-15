https://ria.ru/20250915/daniya-2042030348.html

В Дании суд снял серьезный пункт обвинения с россиянина, сообщают СМИ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Суд в Дании снял самый серьезный пункт обвинения с 38-летнего россиянина, проходящего по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн и обвиняемого в производстве взрывчатки, однако суд признал его виновным по ряду других пунктов, сообщает телерадиокомпания DR. В конце октября 2024 года DR сообщила, что суд в Дании оставил под стражей россиянина, которому на тот момент было 37 лет, по делу об эвакуации датского аэропорта Биллунн в связи с угрозой взрыва, ему предъявлены обвинения в хранении и приведении в действие взрывчатых веществ. Кроме того, задержанный обвиняется в попытке кражи и нарушении работы критически важной инфраструктуры. Как сообщила DR со ссылкой на адвоката Мадса Кьера Йенсена, россиянин частично признал вину, но Йенсен отказался уточнить, по каким именно статьям. "В тот же день (20 апреля 2024 года. — Прим. ред.) 38-летний россиянин был задержан и с тех пор находился во временном заключении, но доказательств того, что он намеревался взорвать бомбу в аэропорту, нет. К такому выводу пришел суд в Коллинге. Таким образом, с мужчины были сняты обвинения по самому серьезному пункту, за который можно было получить наказание вплоть до пожизненного заключения", — говорится в материале DR. Как сообщает телерадиокомпания, при этом россиянина признали виновным по ряду других пунктов, включая производство 1,2 килограмма взрывчатки, подрыв банкомата у входа в парк развлечений "Леголенд", транспортировку взрывчатки, а также совершение действий, приведших к закрытию аэропорта. По данным DR, суд может вынести решение о мере наказания позднее в понедельник или позже на этой неделе. Отмечается, что прокурор по делу Беттина Лауридсен Вагнер считает, что обвиняемому нужно дать от семи до восьми лет тюрьмы.

