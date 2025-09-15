https://ria.ru/20250915/chleny-2041965698.html
Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж - РИА Новости, 15.09.2025
Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж
Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один... РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения", - сказала она. Петренко добавила, что следствие продолжает устанавливать других фигурантов и все обстоятельств совершенных преступлений.
