Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж

Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж - РИА Новости, 15.09.2025

Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж

Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15

2025-09-15T09:54:00+03:00

2025-09-15T10:03:00+03:00

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения", - сказала она. Петренко добавила, что следствие продолжает устанавливать других фигурантов и все обстоятельств совершенных преступлений.

