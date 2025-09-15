Рейтинг@Mail.ru
Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж
09:54 15.09.2025 (обновлено: 10:03 15.09.2025)
Пять человек задержали по делу о выводе 2,5 миллиарда рублей за рубеж
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения", - сказала она. Петренко добавила, что следствие продолжает устанавливать других фигурантов и все обстоятельств совершенных преступлений.
происшествия, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Пять членов ОПГ, которая вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 миллиарда рублей, задержаны, им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, еще один фигурант объявлен в международный розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения", - сказала она.
Петренко добавила, что следствие продолжает устанавливать других фигурантов и все обстоятельств совершенных преступлений.
СК: ОПГ, выводившая деньги за рубеж, финансировала ВСУ
Происшествия Россия Светлана Петренко Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
