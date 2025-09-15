https://ria.ru/20250915/britaniya-2042043206.html

Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия

Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия - РИА Новости, 15.09.2025

Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия

Лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты общин Эд Дейви обвинил американского миллиардера Илона Маска в разжигании насилия после... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T15:30:00+03:00

2025-09-15T15:30:00+03:00

2025-09-15T15:30:00+03:00

в мире

лондон

великобритания

англия

илон маск

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты общин Эд Дейви обвинил американского миллиардера Илона Маска в разжигании насилия после выступления бизнесмена по видеосвязи на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне. Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. Соединенное Королевство, по его мнению, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Он также заявил собравшимся, что "грядет насилие", и что "вы либо дадите отпор, либо умрете". "Предпринятые в эти выходные Илоном Маском попытки посеять раздор и спровоцировать насилие на наших улицах представляют собой серьезное и опасное вмешательство в нашу демократию. Выступая на марше "Соединим королевство", организованном ультраправым проповедником ненависти Томми Робинсоном, Маск сказал собравшимся, что "грядет насилие" и что "вы либо дадите отпор, либо умрете"", - написал парламентарий в письме, адресованном премьер-министру страны Киру Стармеру. Копию письма он выложил в соцсети X. Он также обвинил миллиардера в дезинформации и нападках на британские ценности, призвав власти Британии ввести против Маска санкции. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. Позже полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали.

https://ria.ru/20250914/britaniya-2041856901.html

https://ria.ru/20250915/soros--2041972827.html

лондон

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, великобритания, англия, илон маск, кир стармер