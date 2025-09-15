Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия
Британский политик Дейви обвинил Маска в разжигании насилия в ходе протестов
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты общин Эд Дейви обвинил американского миллиардера Илона Маска в разжигании насилия после выступления бизнесмена по видеосвязи на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне.
Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. Соединенное Королевство, по его мнению, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Он также заявил собравшимся, что "грядет насилие", и что "вы либо дадите отпор, либо умрете".
"Предпринятые в эти выходные Илоном Маском попытки посеять раздор и спровоцировать насилие на наших улицах представляют собой серьезное и опасное вмешательство в нашу демократию. Выступая на марше "Соединим королевство", организованном ультраправым проповедником ненависти Томми Робинсоном, Маск сказал собравшимся, что "грядет насилие" и что "вы либо дадите отпор, либо умрете"", - написал парламентарий в письме, адресованном премьер-министру страны Киру Стармеру. Копию письма он выложил в соцсети X.
Он также обвинил миллиардера в дезинформации и нападках на британские ценности, призвав власти Британии ввести против Маска санкции.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. Позже полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали.