Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия - РИА Новости, 15.09.2025
15:30 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/britaniya-2042043206.html
Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия
Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия
Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия
Лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты общин Эд Дейви обвинил американского миллиардера Илона Маска в разжигании насилия после... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T15:30:00+03:00
2025-09-15T15:30:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
англия
илон маск
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты общин Эд Дейви обвинил американского миллиардера Илона Маска в разжигании насилия после выступления бизнесмена по видеосвязи на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне. Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. Соединенное Королевство, по его мнению, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Он также заявил собравшимся, что "грядет насилие", и что "вы либо дадите отпор, либо умрете". "Предпринятые в эти выходные Илоном Маском попытки посеять раздор и спровоцировать насилие на наших улицах представляют собой серьезное и опасное вмешательство в нашу демократию. Выступая на марше "Соединим королевство", организованном ультраправым проповедником ненависти Томми Робинсоном, Маск сказал собравшимся, что "грядет насилие" и что "вы либо дадите отпор, либо умрете"", - написал парламентарий в письме, адресованном премьер-министру страны Киру Стармеру. Копию письма он выложил в соцсети X. Он также обвинил миллиардера в дезинформации и нападках на британские ценности, призвав власти Британии ввести против Маска санкции. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. Позже полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали.
лондон
великобритания
англия
в мире, лондон, великобритания, англия, илон маск, кир стармер
В мире, Лондон, Великобритания, Англия, Илон Маск, Кир Стармер
Британский политик обвинил Маска в разжигании насилия

Британский политик Дейви обвинил Маска в разжигании насилия в ходе протестов

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании и член Палаты общин Эд Дейви обвинил американского миллиардера Илона Маска в разжигании насилия после выступления бизнесмена по видеосвязи на митинге правого активиста Томми Робинсона в Лондоне.
Маск в субботу призвал к роспуску парламента Великобритании и проведению досрочных выборов на фоне масштабных протестов в британской столице. Соединенное Королевство, по его мнению, страдает от неконтролируемой миграции, бюрократии и ограничений свободы слова, поэтому нуждается в масштабных государственных реформах. Он также заявил собравшимся, что "грядет насилие", и что "вы либо дадите отпор, либо умрете".
"Предпринятые в эти выходные Илоном Маском попытки посеять раздор и спровоцировать насилие на наших улицах представляют собой серьезное и опасное вмешательство в нашу демократию. Выступая на марше "Соединим королевство", организованном ультраправым проповедником ненависти Томми Робинсоном, Маск сказал собравшимся, что "грядет насилие" и что "вы либо дадите отпор, либо умрете"", - написал парламентарий в письме, адресованном премьер-министру страны Киру Стармеру. Копию письма он выложил в соцсети X.
Он также обвинил миллиардера в дезинформации и нападках на британские ценности, призвав власти Британии ввести против Маска санкции.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. Позже полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 25 арестов, 26 силовиков пострадали.
