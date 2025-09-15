Рейтинг@Mail.ru
В Британии объяснили популярность правого активиста Робинсона - РИА Новости, 15.09.2025
22:30 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/britanija-2042116616.html
В Британии объяснили популярность правого активиста Робинсона
2025-09-15T22:30:00+03:00
2025-09-15T22:30:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
англия
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Британский правый активист Томми Робинсон, который 13 сентября провел масштабную акцию протеста в Лондоне, набрал популярность за счет готовности разоблачать банды, занимающиеся сексуальной эксплуатацией детей, и бороться с ними, заявил РИА Новости лидер британской партии "Христианский народный альянс" Сид Кордл. Робинсон заявил, что на субботнюю акцию правых в Лондоне, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о порядка 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". "Томми Робинсон популярен, потому что он готов разоблачать и бороться с бандами насильников. Он доказал свою правоту, несмотря на массовое противодействие средств массовой информации" - заявил Кордл, комментируя неожиданно большой масштаб протеста. Робинсон считается одним из главных активистов, выступающих за активную борьбу с бандами и сексуальной эксплуатацией детей. В октябре 2024 года он был арестован после отказа выполнить судебный приказ, запрещающий ему повторять заявления о сирийском подростке, который подал на него в суд за клевету. До этого он отбывал тюремный срок за то, что снимал на камеру, как подозреваемые в растлении детей члены банды насильников входят в суд. В итоге подозреваемые члены банды были признаны виновными в сексуальном насилии в отношении молодых девушек в Англии. Робинсон вышел из тюрьмы в мае и вновь занялся активизмом. В начале 2025 года газета Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. Кроме того, в начале 2025 года парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилования детей со стороны банд. Позднее газета Sun сообщила, что бывший заместитель министра обороны Великобритании был задержан по подозрению в педофилии. На проблему обратил внимание Маск, который в соцсети Х отметил, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а во время осуществления изнасилований бандами ее главой был нынешний премьер-министр Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно публикации Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
великобритания
лондон
англия
в мире, великобритания, лондон, англия
В мире, Великобритания, Лондон, Англия
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
