Британия запретила израильтянам учиться в военном колледже, сообщили СМИ

Великобритания запретила израильтянам учиться в престижном Королевском колледже оборонных исследований (Royal College of Defence Studies) из-за действий Израиля РИА Новости, 15.09.2025

ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Великобритания запретила израильтянам учиться в престижном Королевском колледже оборонных исследований (Royal College of Defence Studies) из-за действий Израиля в секторе Газа, сообщает газета Telegraph со ссылкой на пресс-секретаря британского министерства обороны. "Правительство подтвердило, что Королевский колледж оборонных исследований не будет принимать студентов из Израиля со следующего года", - пишет издание. Представитель министерства обороны заявил газете, что решение израильского правительства о дальнейшей эскалации военной операции в секторе Газа является неправильным. "Должно быть дипломатическое решение, чтобы положить конец этой войне сейчас, с немедленным прекращением огня, возвращением заложников и увеличением гуманитарной помощи населению Газы", - заявил он. Амир Барам, генеральный директор министерства обороны Израиля и выпускник колледжа, в письме британскому МО назвал решение "глубоко бесчестным актом нелояльности по отношению к союзнику, находящемуся в состоянии войны", отмечает газета. Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия и Новая Зеландия 10 июня ввели санкции против известных своими радикальными взглядами израильских политиков - министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича - за подстрекательство к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

