Бразилия обеспокоена ситуацией с визами на ГА ООН, сообщил источник

23:37 15.09.2025
в мире
бразилия
оон
сша
ООН, 15 сен – РИА Новости. Бразилия в комитете ООН заявила об обеспокоенности ситуацией с визами делегатам из страны на генеральную ассамблею, сообщил РИА Новости источник в Организации. "Бразилия выразила беспокойство о визах на комитете ООН", - сообщил собеседник агентства. Ранее СМИ писали, что бразильская делегация пока не получила визы на ГА ООН. Президент США Дональд Трамп критиковал власти страны из-за приговору бывшему президенту Жаиру Болсонару.
в мире, бразилия, оон, сша
В мире, Бразилия, ООН, США
Флаг Бразилии
Флаг Бразилии . Архивное фото
ООН, 15 сен – РИА Новости. Бразилия в комитете ООН заявила об обеспокоенности ситуацией с визами делегатам из страны на генеральную ассамблею, сообщил РИА Новости источник в Организации.
"Бразилия выразила беспокойство о визах на комитете ООН", - сообщил собеседник агентства.
Ранее СМИ писали, что бразильская делегация пока не получила визы на ГА ООН. Президент США Дональд Трамп критиковал власти страны из-за приговору бывшему президенту Жаиру Болсонару.
Дональд Трамп
Трамп встретится с Генсеком ООН в ходе недели высокого уровня
В миреБразилияООНСША
 
 
Заголовок открываемого материала