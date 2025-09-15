https://ria.ru/20250915/brazilija-2042120586.html
Бразилия обеспокоена ситуацией с визами на ГА ООН, сообщил источник
Бразилия обеспокоена ситуацией с визами на ГА ООН, сообщил источник - РИА Новости, 15.09.2025
Бразилия обеспокоена ситуацией с визами на ГА ООН, сообщил источник
Бразилия в комитете ООН заявила об обеспокоенности ситуацией с визами делегатам из страны на генеральную ассамблею, сообщил РИА Новости источник в Организации. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T23:37:00+03:00
2025-09-15T23:37:00+03:00
2025-09-15T23:37:00+03:00
в мире
бразилия
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
ООН, 15 сен – РИА Новости. Бразилия в комитете ООН заявила об обеспокоенности ситуацией с визами делегатам из страны на генеральную ассамблею, сообщил РИА Новости источник в Организации. "Бразилия выразила беспокойство о визах на комитете ООН", - сообщил собеседник агентства. Ранее СМИ писали, что бразильская делегация пока не получила визы на ГА ООН. Президент США Дональд Трамп критиковал власти страны из-за приговору бывшему президенту Жаиру Болсонару.
https://ria.ru/20250915/tramp-2042102232.html
бразилия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, оон, сша
В мире, Бразилия, ООН, США
Бразилия обеспокоена ситуацией с визами на ГА ООН, сообщил источник
Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией с визами делегатам на ГА ООН