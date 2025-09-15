Рейтинг@Mail.ru
"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/bpla-2042110893.html
"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО
"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО - РИА Новости, 15.09.2025
"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО
России удалось создать империю дронов, и теперь она доминирует на фронте и в ближнем тылу, говорится в публикации The New York Times. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:10:00+03:00
2025-09-15T21:10:00+03:00
россия
бпла
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. России удалось создать империю дронов, и теперь она доминирует на фронте и в ближнем тылу, говорится в публикации The New York Times.К таким выводам издание пришло после массированного удара российских войск по позициям ВСУ, складам боеприпасов и объектам ВПК в ночь на 7 сентября."Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — говорится в статье.При этом авторы материала отмечают, что резкий рост в использовании дронов стал результатом огромного скачка в производстве беспилотных летательных аппаратов в России, и это стало одним из приоритетных направлений.По сообщению Минобороны, в ночь на 7 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорилось в сводке.
https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html
https://ria.ru/20250913/bpla-2041689552.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бпла, украина, вооруженные силы украины
Россия, БПЛА, Украина, Вооруженные силы Украины
"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО

NYT: Россия создала империю дронов и значительно увеличила свою мощь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. России удалось создать империю дронов, и теперь она доминирует на фронте и в ближнем тылу, говорится в публикации The New York Times.
К таким выводам издание пришло после массированного удара российских войск по позициям ВСУ, складам боеприпасов и объектам ВПК в ночь на 7 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
"Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — говорится в статье.
При этом авторы материала отмечают, что резкий рост в использовании дронов стал результатом огромного скачка в производстве беспилотных летательных аппаратов в России, и это стало одним из приоритетных направлений.
По сообщению Минобороны, в ночь на 7 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорилось в сводке.
Атака БПЛА на нефтяное предприятие в Башкирии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Беспилотники атаковали нефтяное предприятие в Башкирии
13 сентября, 16:55
 
РоссияБПЛАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала