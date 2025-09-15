https://ria.ru/20250915/bpla-2042110893.html

"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО

"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО - РИА Новости, 15.09.2025

"Одним ударом". На Западе раскрыли, как Россия изменила правила игры на СВО

России удалось создать империю дронов, и теперь она доминирует на фронте и в ближнем тылу, говорится в публикации The New York Times. РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. России удалось создать империю дронов, и теперь она доминирует на фронте и в ближнем тылу, говорится в публикации The New York Times.К таким выводам издание пришло после массированного удара российских войск по позициям ВСУ, складам боеприпасов и объектам ВПК в ночь на 7 сентября."Три года назад Россия ввела дроны-камикадзе и попала в заголовки газет по всему миру, запустив всего несколько десятков из них одним ударом. В этом месяце всего за одну ночь Россия направила уже около тысячи беспилотников и ложных целей", — говорится в статье.При этом авторы материала отмечают, что резкий рост в использовании дронов стал результатом огромного скачка в производстве беспилотных летательных аппаратов в России, и это стало одним из приоритетных направлений.По сообщению Минобороны, в ночь на 7 сентября российская армия нанесла массированный удар по объектам украинского ВПК. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорилось в сводке.

