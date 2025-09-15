Рейтинг@Mail.ru
13:58 15.09.2025
CNN: большинство американских военных не умеют применять беспилотники в бою
украина
китай
сша
в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство американских военных не обладают необходимыми знаниями и навыками для ведения боевых действий с применением беспилотных систем, сообщает телеканал CNN. Телеканал отмечает, что военный конфликт на Украине привел к развитию применения БПЛА в ходе боевых действий, при этом США в этом вопросе "остались позади". "Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием беспилотных систем, и хотя США преуспели в создании крупного и дорогостоящего вооружения - истребителей, танков, высокоточных ракет, - во многом они оказались не готовы к быстрому массовому производству небольших и дешевых систем, таких как дроны", - говорится в публикации телеканала. Кроме того, представители отрасли и аналитики отмечают, что США по-прежнему сталкиваются с производственными трудностями, пытаясь соответствовать возможностям и объемам производства таких стран, как Китай. "Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги стоят значительно дороже", - отмечает телеканал. В мае газета Wall Street Journal писала, что армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники. Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет.
украина
китай
сша
украина, китай, сша, в мире
Украина, Китай, США, В мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство американских военных не обладают необходимыми знаниями и навыками для ведения боевых действий с применением беспилотных систем, сообщает телеканал CNN.
Телеканал отмечает, что военный конфликт на Украине привел к развитию применения БПЛА в ходе боевых действий, при этом США в этом вопросе "остались позади".
"Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием беспилотных систем, и хотя США преуспели в создании крупного и дорогостоящего вооружения - истребителей, танков, высокоточных ракет, - во многом они оказались не готовы к быстрому массовому производству небольших и дешевых систем, таких как дроны", - говорится в публикации телеканала.
Кроме того, представители отрасли и аналитики отмечают, что США по-прежнему сталкиваются с производственными трудностями, пытаясь соответствовать возможностям и объемам производства таких стран, как Китай.
"Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги стоят значительно дороже", - отмечает телеканал.
В мае газета Wall Street Journal писала, что армия США планирует значительно нарастить применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснастив каждую дивизию тысячей единиц данной техники. Согласно публикации, нововведения планируется внедрить в рамках крупного пересмотра американских вооруженных сил, который может обойтись США в 36 миллиардов долларов в следующие пять лет.
