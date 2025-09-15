https://ria.ru/20250915/bitva-2041515091.html

В Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы

В Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы - РИА Новости, 15.09.2025

В Тульской области отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы

Праздничные мероприятия, приуроченные к 645-й годовщине Куликовской битвы, пройдут 20 сентября в музейном комплексе "Куликово поле" в Тульской области, сообщили РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Праздничные мероприятия, приуроченные к 645-й годовщине Куликовской битвы, пройдут 20 сентября в музейном комплексе "Куликово поле" в Тульской области, сообщили в пресс-службе музея.Праздник в честь победы объединенного русского войска Дмитрия Донского над ордынцами Мамая откроет военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Поклонники истории всех возрастов и профессий соберутся в лагере на берегу Дона, чтобы несколько дней жить по законам Средневековья и в традициях двух культур – Руси и Орды.По словам организаторов, участники фестиваля будут ставить шатры и юрты, готовить обед на костре, торговать на ярмарке, сражаться в конных состязаниях, стрельбе из лука и метании копий. Для туристов фестивальный лагерь откроется 19 сентября.В субботу, 20 сентября, более 200 представителей военно-исторических клубов из разных городов России покажут гостям масштабную театрализованную реконструкцию эпизода средневекового сражения на Красном холме.Там также пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Гости праздника смогут научиться стрелять из лука, метать копье, делать глиняную игрушку, соприкоснутся с кузнечным делом, каллиграфией, золотной вышивкой, ткачеством, резьбой по кости, сыграют в средневековые настольные игры и послушают живую фолк-музыку.В музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом пройдут полноконтактные бои в доспехах и ярмарка с ремесленными мастер-классами."Всего пять лет осталось до празднования круглого юбилея победы русского войска над Мамаем, однако мы на Куликовом поле ценим и проживаем каждую памятную дату, отсчитывающую время с того судьбоносного для России дня. Каждый сентябрьский праздник на Куликовом поле — это напоминание о победе единства, веры в правое дело, это восхищение мощью и героизмом русского воинства, почитание истории, культуры и традиций Средневековья", — отметил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.Как отмечают организаторы, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Куликовом поле вспомнят и ее героев. Познакомиться с походным бытом советских солдат можно будет на военно-историческом биваке на Красном холме.Организаторами празднования 645-й годовщины Куликовской битвы выступили министерство культуры Российской Федерации, правительство Тульской области и государственный музей-заповедник "Куликово поле".

россия

тульская область

дон

2025

Новости

