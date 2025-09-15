https://ria.ru/20250915/bezrabotitsa-2041988801.html

Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России

Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России - РИА Новости, 15.09.2025

Эксперт оценил ситуацию с безработицей в России

15.09.2025

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Россия, которая по итогам второго квартала показала наименьший показатель безработицы среди стран "Большой двадцатки", в настоящее время сталкивается с охлаждением экономики: это хоть и приведет к снижению жесткости рынка труда, но сильного отскока безработицы ждать не стоит, заявил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. По данным Росстата, доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира по итогам второго квартала. "Ожидать сильного отскока безработицы на российском рынке труда не стоит. Россия продолжает существовать в новой реальности развивающегося импортозамещения и необходимости поддержания высокого уровня обороноспособности. При этом добавляется и долгосрочный фактор снижения запаса трудовых ресурсов из-за тенденции старения населения и демографической ямы в возрастной группе молодых работников", - пояснил экономист. При этом наблюдающееся в настоящее время охлаждение российской экономики хоть и приведет к снижению жесткости рынка труда, но "не в той мере, чтобы тяжело добываемые дефицитные кадры массово стали увольнять", добавил Лысенко.

россия

2025

Новости

