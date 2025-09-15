https://ria.ru/20250915/bezrabotitsa-2041944650.html

Самая низкая безработица среди стран G20 оказалась в России

Самая низкая безработица среди стран G20 оказалась в России - РИА Новости, 15.09.2025

Самая низкая безработица среди стран G20 оказалась в России

Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Немногим выше — 2,5% — безработица была в Японии, при этом там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился — до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран "Большой двадцатки" 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%. Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, во втором квартале остается Южная Африка, при этом ситуация за квартал продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%. Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, показала Турция — на 0,4 процентного пункта, до 8,4%. В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3 процентного пункта) и Бразилии (на 1,2 процентного пункта).

