Самая низкая безработица среди стран G20 оказалась в России
05:06 15.09.2025 (обновлено: 11:28 15.09.2025)
Самая низкая безработица среди стран G20 оказалась в России
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира. Немногим выше — 2,5% — безработица была в Японии, при этом там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился — до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран "Большой двадцатки" 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%. Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, во втором квартале остается Южная Африка, при этом ситуация за квартал продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%. Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, показала Турция — на 0,4 процентного пункта, до 8,4%. В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3 процентного пункта) и Бразилии (на 1,2 процентного пункта).
мексика, россия, южная африка, большая двадцатка, экономика
Мексика, Россия, Южная Африка, Большая двадцатка, Экономика
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Самая низкая безработица в "Большой двадцатке" по итогам второго квартала была в России, при этом сильнее всего она выросла в Мексике, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.
Немногим выше — 2,5% — безработица была в Японии, при этом там она остается такой второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца снизился — до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица за три месяца выросла на максимальные среди всех стран "Большой двадцатки" 0,5 процентного пункта и достигла 2,7%.
Единственной страной, где доля безработных достигает двузначного значения, во втором квартале остается Южная Африка, при этом ситуация за квартал продолжает ухудшаться: уже второй квартал подряд показатель растет, достигнув по итогам июня 33,2% с мартовских 32,9%.
Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, показала Турция — на 0,4 процентного пункта, до 8,4%.
В то же время показатель заметно снизился в Индии (на 2,3 процентного пункта) и Бразилии (на 1,2 процентного пункта).
МексикаРоссияЮжная АфрикаБольшая двадцаткаЭкономика
 
 
