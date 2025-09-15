https://ria.ru/20250915/bespilotnik-2042119507.html

ПВО за вечер сбила 24 беспилотника над Курской областью

Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого сентября с 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

