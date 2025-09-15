https://ria.ru/20250915/bespilotnik-2042119507.html
ПВО за вечер сбила 24 беспилотника над Курской областью
ПВО за вечер сбила 24 беспилотника над Курской областью - РИА Новости, 15.09.2025
ПВО за вечер сбила 24 беспилотника над Курской областью
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2025
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого сентября с 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
курская область
ПВО за вечер сбила 24 беспилотника над Курской областью
Силы ПВО сбили 24 беспилотника над Курской областью за час