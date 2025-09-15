Рейтинг@Mail.ru
23:28 15.09.2025
ПВО за вечер сбила 24 беспилотника над Курской областью
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Пятнадцатого сентября с 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятнадцатого сентября с 22.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 22:04
 
БезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
