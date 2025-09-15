ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки
ВСУ за сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 190 БПЛА
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 190 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 189 беспилотниками, из них 125 были сбиты и подавлены. Как рассказал глава области, за медпомощью обратилась жительница Белгорода после атаки беспилотника 11 сентября, кроме того, в больнице скончался мужчина, пострадавший 25 августа. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, предприятии, двух социальных объектах, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, объекте связи и 9 транспортных средствах.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа... В Белгородском районе… совершены атаки 29 беспилотников, 20 из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе сёла Долгое и Карабаново, хутора Кургашки, Леоновка и Рябики атакованы 6 беспилотниками, один из которых подавлен", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Волоконовском районе нанесены удары 5 дронами, в Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и совершены удары 13 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 44 боеприпаса и совершены атаки 29 БПЛА, в Ракитянском районе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Над Старооскольским городским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
