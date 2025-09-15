Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 15.09.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 190 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2025
БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 190 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 189 беспилотниками, из них 125 были сбиты и подавлены. Как рассказал глава области, за медпомощью обратилась жительница Белгорода после атаки беспилотника 11 сентября, кроме того, в больнице скончался мужчина, пострадавший 25 августа. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, предприятии, двух социальных объектах, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, объекте связи и 9 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа... В Белгородском районе… совершены атаки 29 беспилотников, 20 из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе сёла Долгое и Карабаново, хутора Кургашки, Леоновка и Рябики атакованы 6 беспилотниками, один из которых подавлен", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Волоконовском районе нанесены удары 5 дронами, в Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и совершены удары 13 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 44 боеприпаса и совершены атаки 29 БПЛА, в Ракитянском районе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Над Старооскольским городским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 94 дронов, 87 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 190 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 189 беспилотниками, из них 125 были сбиты и подавлены. Как рассказал глава области, за медпомощью обратилась жительница Белгорода после атаки беспилотника 11 сентября, кроме того, в больнице скончался мужчина, пострадавший 25 августа. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, предприятии, двух социальных объектах, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, объекте связи и 9 транспортных средствах.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа... В Белгородском районе… совершены атаки 29 беспилотников, 20 из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе сёла Долгое и Карабаново, хутора Кургашки, Леоновка и Рябики атакованы 6 беспилотниками, один из которых подавлен", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Волоконовском районе нанесены удары 5 дронами, в Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и совершены удары 13 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 44 боеприпаса и совершены атаки 29 БПЛА, в Ракитянском районе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Над Старооскольским городским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника, отметил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 94 дронов, 87 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
