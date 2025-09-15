https://ria.ru/20250915/bespilotnik-2041966223.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 15.09.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область 190 беспилотниками за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 190 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T09:59:00+03:00

2025-09-15T09:59:00+03:00

2025-09-15T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

украина

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908311869_0:226:1158:877_1920x0_80_0_0_137fb80b65f7870d23b66ba759065514.jpg

БЕЛГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область порядка 190 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 47 населенных пунктов в 10 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и зафиксированы атаки 189 беспилотниками, из них 125 были сбиты и подавлены. Как рассказал глава области, за медпомощью обратилась жительница Белгорода после атаки беспилотника 11 сентября, кроме того, в больнице скончался мужчина, пострадавший 25 августа. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, предприятии, двух социальных объектах, сельхозпредприятии, сельхозтехнике, объекте связи и 9 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 9 беспилотников самолётного типа... В Белгородском районе… совершены атаки 29 беспилотников, 20 из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе сёла Долгое и Карабаново, хутора Кургашки, Леоновка и Рябики атакованы 6 беспилотниками, один из которых подавлен", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Волоконовском районе нанесены удары 5 дронами, в Грайворонском округе выпущено 10 боеприпасов и совершены удары 13 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 44 боеприпаса и совершены атаки 29 БПЛА, в Ракитянском районе с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства. Над Старооскольским городским округом и Корочанским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка выпущен один боеприпас и нанесены удары 94 дронов, 87 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250915/pushilin-2041963313.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгород

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков