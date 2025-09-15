Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия ответит любому, кто посягнет на ее землю, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2025
10:02 15.09.2025
Белоруссия ответит любому, кто посягнет на ее землю, заявил Лукашенко
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
белоруссия
минск
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников
11 сентября, 15:42
 
В миреБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
