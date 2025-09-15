https://ria.ru/20250915/belorussija-2041967219.html

Белоруссия ответит любому, кто посягнет на ее землю, заявил Лукашенко

2025-09-15T10:02:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В случае прямой угрозы Белоруссия ответит любому, кто посягнет на белорусскую землю, для этого у Минска есть все необходимое, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Конечно, мы следим за развитием обстановки на западных рубежах. В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - сказал он в интервью российскому журналу "Разведчик".

белоруссия

минск

2025

Новости

ru-RU

