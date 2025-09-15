https://ria.ru/20250915/belgorod-2041989768.html
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2025
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:30:00+03:00
2025-09-15T11:30:00+03:00
2025-09-15T14:37:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", — написал он в Telegram-канале.Также в Головчино ранения получили три человека, их доставляют в больницы Белгорода. На месте атак повреждены два автомобиля, один из них уничтожен огнем.Гладков добавил, что в медучреждении умер мужчина, получивший 25 апреля тяжелые травмы при ударе дрона по автомобилю на дороге Косилово — Почаево.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Две жительницы Белгородской области погибли при ударе дронов ВСУ