Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 15.09.2025 (обновлено: 14:37 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/belgorod-2041989768.html
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2025
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T11:30:00+03:00
2025-09-15T14:37:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", — написал он в Telegram-канале.Также в Головчино ранения получили три человека, их доставляют в больницы Белгорода. На месте атак повреждены два автомобиля, один из них уничтожен огнем.Гладков добавил, что в медучреждении умер мужчина, получивший 25 апреля тяжелые травмы при ударе дрона по автомобилю на дороге Косилово — Почаево.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Россия
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Две жительницы Белгородской области погибли при ударе дронов ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки дрона ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки дрона ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", — написал он в Telegram-канале.
Также в Головчино ранения получили три человека, их доставляют в больницы Белгорода. На месте атак повреждены два автомобиля, один из них уничтожен огнем.
Гладков добавил, что в медучреждении умер мужчина, получивший 25 апреля тяжелые травмы при ударе дрона по автомобилю на дороге Косилово — Почаево.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала