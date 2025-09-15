https://ria.ru/20250915/belgorod-2041989768.html

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 15.09.2025

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.09.2025

БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. В Белгородской области при ударе украинских БПЛА погибли две женщины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Головчино атаковали дроны ВСУ. Произошло самое страшное — погибли две мирные жительницы. Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", — написал он в Telegram-канале.Также в Головчино ранения получили три человека, их доставляют в больницы Белгорода. На месте атак повреждены два автомобиля, один из них уничтожен огнем.Гладков добавил, что в медучреждении умер мужчина, получивший 25 апреля тяжелые травмы при ударе дрона по автомобилю на дороге Косилово — Почаево.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы России. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

