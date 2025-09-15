https://ria.ru/20250915/bejrut-2042096580.html

В Бейруте прошла акция в поддержку жителей сектора Газа

В Бейруте прошла акция в поддержку жителей сектора Газа - РИА Новости, 15.09.2025

В Бейруте прошла акция в поддержку жителей сектора Газа

Организация "Врачи без границ" при содействии Палестинского Красного Полумесяца провела акцию солидарности в центре Бейрута в поддержку жителей сектора Газы на... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T19:19:00+03:00

2025-09-15T19:19:00+03:00

2025-09-15T19:19:00+03:00

в мире

палестина

бейрут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg

БЕЙРУТ, 15 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Организация "Врачи без границ" при содействии Палестинского Красного Полумесяца провела акцию солидарности в центре Бейрута в поддержку жителей сектора Газы на фоне резкого ухудшения гуманитарной ситуации, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось на площади Павших у мечети аль-Амин под лозунгом "Врачи не могут остановить геноцид — мировые лидеры могут". Участники акции собрались с палестинскими и ливанскими флагами, а также с плакатами, на которых написаны лозунги против продолжающихся израильских бомбардировок, приводящих к гибели детей, мирных жителей и разрушению инфраструктуры. В акции приняли участие палестинские и ливанские общественные деятели, врачи и представители интеллигенции. Они призвали к немедленным шагам по прекращению агрессии и "войны на истребление", направленной против мирных жителей и святынь в Газе. "Преступления израильской армии продолжаются и не щадят ни людей, ни камни, ни святые места. Акции протеста и солидарности будут продолжаться до окончательной остановки агрессии против палестинского народа", - сказал РИА Новости один из участников митинга. Министерство здравоохранения Палестины неоднократно заявляло о критической ситуации в больницах сектора Газа, где из-за израильской блокады отсутствуют элементарные медицинские препараты и расходные материалы, а из-за отсутствия анестезии многие операции раненых приходится проводить без наркоза, в том числе и кесарево сечение для беременных женщин при родах. Также из-за отсутствия достаточного количества топлива наблюдаются перебои с электричеством из-за чего под угрозой находятся пациенты которые подключены к различному оборудованию жизни обеспечения. По данным палестинского Минздрава, число палестинцев, погибших в результате израильской военной операции, достигло 64 905 человек, более 164 тысяч получили ранения. В том числе число умерших от голода граждан достигло 425 человек.

https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html

https://ria.ru/20250909/katar-2040802818.html

палестина

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, бейрут