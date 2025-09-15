https://ria.ru/20250915/bank-2041937261.html
Крупнейший швейцарский банк может переехать в США, пишет NYP
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Как стало известно The Post, банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу", - пишет издание. Речь идет о новых требованиях властей, согласно которым UBS должен увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов - колоссальную сумму, которая, по опасениям банка, сделает невозможным его конкурентоспособность на мировом рынке. По словам людей, знакомых с ситуацией, руководители UBS недавно даже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Представитель пресс-службы UBS отказался от комментариев, но не стал отрицать встречи с представителями Трампа по поводу потенциальной новой штаб-квартиры в США.
