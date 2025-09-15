https://ria.ru/20250915/bank-2041937261.html

Крупнейший швейцарский банк может переехать в США, пишет NYP

Крупнейший швейцарский банк может переехать в США, пишет NYP - РИА Новости, 15.09.2025

Крупнейший швейцарский банк может переехать в США, пишет NYP

Крупнейший банк Швейцарии UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T02:25:00+03:00

2025-09-15T02:25:00+03:00

2025-09-15T02:25:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

ubs

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101795/08/1017950845_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_b48ad27dc9bcf2878dc82b55ff45fe3b.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Крупнейший банк Швейцарии UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Как стало известно The Post, банковский гигант UBS усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США, что является радикальным ответом швейцарским регуляторам, предложившим финансовому гиганту новые обременительные требования к капиталу", - пишет издание. Речь идет о новых требованиях властей, согласно которым UBS должен увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов - колоссальную сумму, которая, по опасениям банка, сделает невозможным его конкурентоспособность на мировом рынке. По словам людей, знакомых с ситуацией, руководители UBS недавно даже встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Представитель пресс-службы UBS отказался от комментариев, но не стал отрицать встречи с представителями Трампа по поводу потенциальной новой штаб-квартиры в США.

https://ria.ru/20250624/ssha-2025179849.html

сша

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, ubs, швейцария