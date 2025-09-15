https://ria.ru/20250915/avariya-2042111183.html
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП
ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием двух "легковушек", большегруза и "Газели" на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в понедельник в Кунгурском округе на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к поселку Ачит) Renault Duster выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль "ГАЗель" и автомобиль Toyota Land Cruiser. "Водитель автомобиля Renault Duster и 3 пассажира получили смертельные травмы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
