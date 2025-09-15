Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/avariya-2042111183.html
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.09.2025
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли в ДТП с участием двух "легковушек", большегруза и "Газели" на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T21:13:00+03:00
2025-09-15T21:13:00+03:00
происшествия
пермский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием двух "легковушек", большегруза и "Газели" на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в понедельник в Кунгурском округе на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к поселку Ачит) Renault Duster выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль "ГАЗель" и автомобиль Toyota Land Cruiser. "Водитель автомобиля Renault Duster и 3 пассажира получили смертельные травмы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250915/avariya-2041946950.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием двух "легковушек", большегруза и "Газели" на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, вечером в понедельник в Кунгурском округе на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к поселку Ачит) Renault Duster выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль "ГАЗель" и автомобиль Toyota Land Cruiser.
"Водитель автомобиля Renault Duster и 3 пассажира получили смертельные травмы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В Приморье в результате ДТП погибли два челоаека
Вчера, 06:01
 
ПроисшествияПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала