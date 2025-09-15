https://ria.ru/20250915/avariya-2042111183.html

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.09.2025

В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в ДТП с участием двух "легковушек", большегруза и "Газели" на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая... РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T21:13:00+03:00

2025-09-15T21:13:00+03:00

2025-09-15T21:13:00+03:00

происшествия

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg

ПЕРМЬ, 15 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с участием двух "легковушек", большегруза и "Газели" на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в понедельник в Кунгурском округе на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь (подъезд к поселку Ачит) Renault Duster выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара легковушку отбросило под движущийся в попутном направлении автомобиль "ГАЗель" и автомобиль Toyota Land Cruiser. "Водитель автомобиля Renault Duster и 3 пассажира получили смертельные травмы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250915/avariya-2041946950.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край