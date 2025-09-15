Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в результате ДТП погибли два челоаека
06:01 15.09.2025
В Приморье в результате ДТП погибли два челоаека
происшествия
уссурийск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Два человека скончались в ДТП на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный", ещё двоих пострадавших госпитализировали, сообщает УМВД России по Приморью. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный"… В результате автоаварии водитель и 54-летний пассажир Toyota Vitz получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Как сообщают в УМВД, 59-летний водитель автомашины Toyota Vitz, двигаясь со стороны Уссурийска в направлении села Галенки, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Primera. После удара малолитражка также столкнулась с автомобилем HONG CHANG WEI LONG. По данным полиции, травмы различной степени тяжести получил водитель и женщина на пассажирском сидении автомобиля Nissan Primera. Пострадавшие в возрасте 31 и 30 лет госпитализированы. Сотрудники полиции в настоящий момент устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.
происшествия, уссурийск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Уссурийск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
Врач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Два человека скончались в ДТП на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный", ещё двоих пострадавших госпитализировали, сообщает УМВД России по Приморью.
"В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный"… В результате автоаварии водитель и 54-летний пассажир Toyota Vitz получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Как сообщают в УМВД, 59-летний водитель автомашины Toyota Vitz, двигаясь со стороны Уссурийска в направлении села Галенки, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Primera. После удара малолитражка также столкнулась с автомобилем HONG CHANG WEI LONG.
По данным полиции, травмы различной степени тяжести получил водитель и женщина на пассажирском сидении автомобиля Nissan Primera. Пострадавшие в возрасте 31 и 30 лет госпитализированы.
Сотрудники полиции в настоящий момент устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.
В Калужской области пять человек погибли в ДТП
В Калужской области пять человек погибли в ДТП
