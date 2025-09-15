https://ria.ru/20250915/avariya-2041946950.html

В Приморье в результате ДТП погибли два челоаека

В Приморье в результате ДТП погибли два челоаека - РИА Новости, 15.09.2025

В Приморье в результате ДТП погибли два челоаека

Два человека скончались в ДТП на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный", ещё двоих пострадавших госпитализировали, сообщает УМВД России по Приморью. РИА Новости, 15.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Два человека скончались в ДТП на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный", ещё двоих пострадавших госпитализировали, сообщает УМВД России по Приморью. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 22 километре автодороги "Уссурийск-Пограничный"… В результате автоаварии водитель и 54-летний пассажир Toyota Vitz получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Как сообщают в УМВД, 59-летний водитель автомашины Toyota Vitz, двигаясь со стороны Уссурийска в направлении села Галенки, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Primera. После удара малолитражка также столкнулась с автомобилем HONG CHANG WEI LONG. По данным полиции, травмы различной степени тяжести получил водитель и женщина на пассажирском сидении автомобиля Nissan Primera. Пострадавшие в возрасте 31 и 30 лет госпитализированы. Сотрудники полиции в настоящий момент устанавливают обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством.

уссурийск

2025

Новости

