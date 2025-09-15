Сайт движения Медведчука подвергся DDoS-атаке
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, снова подвергся DDoS-атаке, сообщает движение в понедельник.
Четыре дня назад движение сообщало, что его сайт трижды за неделю подвергался DDoS-атаке.
"На сайт движения "Другая Украина" совершена очередная мощная DDoS-атака. Сам факт этих отчаянных атак красноречиво доказывает: мы всё делаем правильно, а наши оппоненты бьются в агонии, пытаясь остановить распространение правдивой информации о преступлениях режима Зеленского. Но у них ничего не выйдет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.
