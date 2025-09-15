https://ria.ru/20250915/arest-2042076686.html

Экс-депутату думы Дегтярска продлили арест по делу о даче взятки

2025-09-15T17:33:00+03:00

свердловская область

россия

дегтярск

общество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Ревдинский городской суд Свердловской области продлил арест бывшему депутату думы Дегтярска Илье Хисамову по делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере, сообщила пресс-служба суда. Первоуральский городской суд 18 июля арестовал до 16 сентября Хисамова. В инстанции отмечали, что он обвиняется в преступлении по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу в крупном размере. "Оказывая содействие индивидуальному предпринимателю в заключении муниципальных контрактов и договоров… приоритетном подписании актов выполненных работ, лично передал должностному лицу МКУ УЖКХ (учреждение по управлению жилищно-коммунальным хозяйством – ред.) Дегтярска взятку в размере 185 тысяч рублей, что является крупным размером", – рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что следователь просил продлить арест экс-депутату еще на месяц. "Ревдинский городской суд, рассмотрев материал, удовлетворил ходатайство. Мера пресечения в виде заключения под стражу Илье Хисамову продлена по 15 октября", – говорится в сообщении. Хисамов с 2012 по 2021 год был депутатом городской думы Дегтярска, а его мать занимала пост председателя думы. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в 2015 году Хисамов принял ислам, заявлял о татарском происхождении Дегтярска и "собирал деньги на мечеть". После налаживания связей с криминальным авторитетом Марселем Гасановым он получил контроль над местным бизнесом и муниципальными контрактами, уточнял собеседник агентства. Ленинский районный суд Екатеринбурга 12 февраля арестовал Марселя Гасанова, он же – Марсель Махачкалинский, по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Позже ему вменили еще две статьи УК РФ: оскорбление представителя власти и угроза применения насилия в отношении сотрудника СИЗО.

