В Нижегородской области арестовали женщину, подстрекавшую к издевательствам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен - РИА Новости. Женщина, которая подстрекала подростков к издевательствам над пенсионеркой в Городецком районе, заключена под стражу, сообщает прокуратура Нижегородской области. Пятого сентября в местных Telegram-каналах было опубликовано жестокое видео, снятое в поселке имени Тимирязева Городецкого района, где 13-летний подросток издевается над пожилой женщиной, которую он наголо побрил и избил. Друзья и младшая сестра подростка снимали происходящее на мобильный телефон. МВД региона сообщило, что пенсионерка госпитализирована, причастные к инциденту подростки установлены, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "В деле о жестоком избиении подростками пожилой женщины в Городецком районе появились новые детали. Следователи проверяют версию, что к преступлению может быть причастна женщина, которая подстрекала детей избить пенсионерку. В отношении женщины расследуется уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение среднего вреда здоровью), а также ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления). С учетом позиции прокурора обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 ноября 2025 года", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

