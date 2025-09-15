https://ria.ru/20250915/apple-2042118663.html

Apple представила обновленную iOS 26

Apple выпустила iOS 26 - версию операционной системы для iPhone с обновленным дизайном "жидкое стекло", а также функциями Apple Intelligence, новшества также... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Apple выпустила iOS 26 - версию операционной системы для iPhone с обновленным дизайном "жидкое стекло", а также функциями Apple Intelligence, новшества также доступны на ОС других устройств компании, следует из пресс-релиза Apple. "Сегодня Apple представила новые интересные функции и возможности для всех своих программных платформ - iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS - а также новый красивый дизайн с "жидким стеклом", который обеспечивает еще большую согласованность во всей экосистеме Apple", - говорится в сообщении. Дизайн "жидкое стекло" отличается полупрозрачными элементами интерфейса, который, отражаясь, позволяет видеть элементы заднего фона сквозь иконки. Как отмечает Apple, "жидкое стекло" предлагает больше возможностей для настройки экрана блокировки, усовершенствование камеры, фотографий, браузера Safari и так далее. Пользователи теперь также смогут фильтровать звонки и сообщения от неизвестных номеров и отправителей. Кроме того, в Apple Music добавляется перевод текстов песен, а также их произношение, отметка посещенных мест в Apple Maps, а также отслеживание заказов через Apple Wallet. В операционной системе iOS 26 также доступны новые функции на основе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Так, пользователи могут воспользоваться синхронным переводом - функция интегрирована в сообщения, звонки, а также в FaceTime. Для обладателей наушников AirPods Pro 3 доступен перевод личных разговоров. К концу года перевод для звонков, FaceTime и AirPods Pro 3 будет доступен на итальянском, японском, корейском и китайском языках. Функция Visual Intelligence, которая работает на основе Apple Intelligence, поможет распознавать изображения на экране для поиска в Google, а также в приложениях, которые интегрированы с этой функцией. С помощью ChatGPT пользователи смогут задавать вопросы о том, что они видят на экране. Пользователи также смогут воспользоваться Workout Buddy - фитнес-программой на основе ИИ, которая анализирует данные о тренировках и активности. В течение занятий она предоставляет персонализированные голосовые мотивационные сообщения на основе информации о частоте сердечных сокращений, темпе, расстоянии, личных достижениях и других схожих данных. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

