Подводная лодка "Архангельск" нанесла удар по мишени в Баренцевом море

Подводная лодка "Архангельск" нанесла удар по мишени в Баренцевом море - РИА Новости, 15.09.2025

Подводная лодка "Архангельск" нанесла удар по мишени в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" прямым попаданием поразил цель ракетой "Калибр" в Баренцевом море в ходе учения "Запад-2025", сообщили в... РИА Новости, 15.09.2025

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" прямым попаданием поразил цель ракетой "Калибр" в Баренцевом море в ходе учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" подводные силы Северного флота нанесли ракетный удар с применением высокоточного ракетного оружия большой дальности по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской цели выполнил из подводного положения экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Архангельск", - говорится в сообщении. Отмечается, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием, подчеркнули в российском ведомстве. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

Атомная подлодка "Архангельск" в рамках учений "Запад-2025" нанесла удар ракетой "Калибр" по мишени в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России

