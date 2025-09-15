https://ria.ru/20250915/apl-2042048445.html
Подводная лодка "Архангельск" нанесла удар по мишени в Баренцевом море
Подводная лодка "Архангельск" нанесла удар по мишени в Баренцевом море
Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" прямым попаданием поразил цель ракетой "Калибр" в Баренцевом море в ходе учения "Запад-2025", сообщили в...
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" прямым попаданием поразил цель ракетой "Калибр" в Баренцевом море в ходе учения "Запад-2025", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" подводные силы Северного флота нанесли ракетный удар с применением высокоточного ракетного оружия большой дальности по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по морской цели выполнил из подводного положения экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Архангельск", - говорится в сообщении. Отмечается, что район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием, подчеркнули в российском ведомстве. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Атомная подлодка "Архангельск" во время учений "Запад-2025"
Атомная подлодка "Архангельск" в рамках учений "Запад-2025" нанесла удар ракетой "Калибр" по мишени в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России 🔹 Подписаться на РИА Новости
