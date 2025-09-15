https://ria.ru/20250915/angarsk-2042032031.html
Взрыв газа в Ангарске повредил десять квартир
ИРКУТСК, 15 сен - РИА Новости. Десять квартир получили повреждения в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Ангарске в понедельник в 12-м микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Два человека госпитализированы. В Ангарске введен режим ЧС. "В результате взрыва пострадало 10 квартир, повреждена внешняя стена. Специализированная организация уже обследовала два подъезда, проживание в них безопасно. Жильцы вернулись в свои дома", - написал в Telegram-канале Кобзев, который провел в Ангарске внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что экспертиза подъезда, где произошел взрыв, займет до 10 дней и покажет, подлежат помещения восстановлению или нет. Далее будет проработано решение о ремонтных работах. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
