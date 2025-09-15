https://ria.ru/20250915/analitiki-2042116037.html
Аналитики предупредили о рисках нового формата финотчетности в США
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предложенный президентом США Дональдом Трампом переход американских компаний к публикации финансовой отчетности сразу за полугодие, а не по итогам квартала, создаст скрытые риски для компаний, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. Аналитики предупреждают: сокращение частоты публикации финотчетности может создать неопределенность на рынках, проблему "нечистоплотного менеджмента" и даже побудить предприятия "влезать в долги". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям для более эффективного корпоративного управления и экономии бюджета следует публиковать финансовую отчетность сразу за полугодие, а не сообщать о результатах деятельности ежеквартально. "Новый формат раскрытия может маскировать падение прибыли в течение года, давая возможность нечистоплотному менеджменту манипулировать отчетность", - прокомментировал РИА Новости возможные последствия от сокращения частоты публикации финотчетности директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. Одновременно с этим более редкое раскрытие корпоративных результатов создает риски увеличения волатильности на рынках, отметил Петров. Как подчеркнул эксперт "БКС Мир инвестиций", квартальная отчетность стала важным элементом рыночной инфраструктуры, "дисциплинирующим менеджмент" и повышающим уровень "доверия к компаниям". При этом более длительный период отчетности может затруднить и сам сбор статистических данных, оперативность этого процесса, отметила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Говоря о возможности подобных изменений в России, генеральный директор аналитической компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов отметил, что "многие эмитенты с радостью согласятся сократить частоту публикаций отчетности, если им предложат". "Это добавит менеджменту пространство для маневров. В теории - немного сместит акцент от коротких целей к стратегическим", - добавил он. При этом существуют и риски злоупотребления непрозрачностью, как объяснил Митрофанов. Например, "компания сможет начать сильнее ожиданий влезать в долги, что будет заметно только через полгода, или входить в более рисковые сделки, которые давят на ее ликвидность", как пояснил аналитик. Обязательство для компаний о публикации отчетности за квартал действует в США еще с 1970 года. Такое изменение в корпоративной системе потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC - The United States Securities and Exchange Commission). Ранее СМИ сообщали, что Долгосрочная фондовая биржа планирует направить петицию в SEC с запросом отменить требование для компаний о ежеквартальной публикации отчета и вместо этого дать предприятиям возможность отчитываться о результатах дважды в год.
