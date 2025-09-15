Рейтинг@Mail.ru
Аналитики предупредили о рисках нового формата финотчетности в США - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/analitiki-2042116037.html
Аналитики предупредили о рисках нового формата финотчетности в США
Аналитики предупредили о рисках нового формата финотчетности в США - РИА Новости, 15.09.2025
Аналитики предупредили о рисках нового формата финотчетности в США
Предложенный президентом США Дональдом Трампом переход американских компаний к публикации финансовой отчетности сразу за полугодие, а не по итогам квартала,... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T22:19:00+03:00
2025-09-15T22:19:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_991df9fde4f615271bb7c4f3a65ef4b3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предложенный президентом США Дональдом Трампом переход американских компаний к публикации финансовой отчетности сразу за полугодие, а не по итогам квартала, создаст скрытые риски для компаний, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. Аналитики предупреждают: сокращение частоты публикации финотчетности может создать неопределенность на рынках, проблему "нечистоплотного менеджмента" и даже побудить предприятия "влезать в долги". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям для более эффективного корпоративного управления и экономии бюджета следует публиковать финансовую отчетность сразу за полугодие, а не сообщать о результатах деятельности ежеквартально. "Новый формат раскрытия может маскировать падение прибыли в течение года, давая возможность нечистоплотному менеджменту манипулировать отчетность", - прокомментировал РИА Новости возможные последствия от сокращения частоты публикации финотчетности директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. Одновременно с этим более редкое раскрытие корпоративных результатов создает риски увеличения волатильности на рынках, отметил Петров. Как подчеркнул эксперт "БКС Мир инвестиций", квартальная отчетность стала важным элементом рыночной инфраструктуры, "дисциплинирующим менеджмент" и повышающим уровень "доверия к компаниям". При этом более длительный период отчетности может затруднить и сам сбор статистических данных, оперативность этого процесса, отметила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Говоря о возможности подобных изменений в России, генеральный директор аналитической компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов отметил, что "многие эмитенты с радостью согласятся сократить частоту публикаций отчетности, если им предложат". "Это добавит менеджменту пространство для маневров. В теории - немного сместит акцент от коротких целей к стратегическим", - добавил он. При этом существуют и риски злоупотребления непрозрачностью, как объяснил Митрофанов. Например, "компания сможет начать сильнее ожиданий влезать в долги, что будет заметно только через полгода, или входить в более рисковые сделки, которые давят на ее ликвидность", как пояснил аналитик. Обязательство для компаний о публикации отчетности за квартал действует в США еще с 1970 года. Такое изменение в корпоративной системе потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC - The United States Securities and Exchange Commission). Ранее СМИ сообщали, что Долгосрочная фондовая биржа планирует направить петицию в SEC с запросом отменить требование для компаний о ежеквартальной публикации отчета и вместо этого дать предприятиям возможность отчитываться о результатах дважды в год.
https://ria.ru/20250911/minfin-2041256864.html
https://ria.ru/20250829/tramp-2038401866.html
https://ria.ru/20250829/tramp-2038364098.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_005de02bf56699b1c3e96b04570a7ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Аналитики предупредили о рисках нового формата финотчетности в США

Аналитики предупредили о рисках для компаний США из-за нового формата отчетности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Предложенный президентом США Дональдом Трампом переход американских компаний к публикации финансовой отчетности сразу за полугодие, а не по итогам квартала, создаст скрытые риски для компаний, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. Аналитики предупреждают: сокращение частоты публикации финотчетности может создать неопределенность на рынках, проблему "нечистоплотного менеджмента" и даже побудить предприятия "влезать в долги".
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американским компаниям для более эффективного корпоративного управления и экономии бюджета следует публиковать финансовую отчетность сразу за полугодие, а не сообщать о результатах деятельности ежеквартально.
Самолет компании Белавиа - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Минфин США разрешил финансовые операции с "Белавиа"
11 сентября, 17:25
"Новый формат раскрытия может маскировать падение прибыли в течение года, давая возможность нечистоплотному менеджменту манипулировать отчетность", - прокомментировал РИА Новости возможные последствия от сокращения частоты публикации финотчетности директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров.
Одновременно с этим более редкое раскрытие корпоративных результатов создает риски увеличения волатильности на рынках, отметил Петров.
Как подчеркнул эксперт "БКС Мир инвестиций", квартальная отчетность стала важным элементом рыночной инфраструктуры, "дисциплинирующим менеджмент" и повышающим уровень "доверия к компаниям".
При этом более длительный период отчетности может затруднить и сам сбор статистических данных, оперативность этого процесса, отметила заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Трамп приказал прекратить финансировать международную миротворческой работу
29 августа, 18:57
Говоря о возможности подобных изменений в России, генеральный директор аналитической компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов отметил, что "многие эмитенты с радостью согласятся сократить частоту публикаций отчетности, если им предложат". "Это добавит менеджменту пространство для маневров. В теории - немного сместит акцент от коротких целей к стратегическим", - добавил он.
При этом существуют и риски злоупотребления непрозрачностью, как объяснил Митрофанов. Например, "компания сможет начать сильнее ожиданий влезать в долги, что будет заметно только через полгода, или входить в более рисковые сделки, которые давят на ее ликвидность", как пояснил аналитик.
Обязательство для компаний о публикации отчетности за квартал действует в США еще с 1970 года. Такое изменение в корпоративной системе потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC - The United States Securities and Exchange Commission).
Ранее СМИ сообщали, что Долгосрочная фондовая биржа планирует направить петицию в SEC с запросом отменить требование для компаний о ежеквартальной публикации отчета и вместо этого дать предприятиям возможность отчитываться о результатах дважды в год.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи
29 августа, 17:00
 
СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала