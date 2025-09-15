https://ria.ru/20250915/akter-2042061765.html
Названа причина смерти актера из "Тайн следствия" Лагачева
Названа причина смерти актера из "Тайн следствия" Лагачева - РИА Новости, 15.09.2025
Названа причина смерти актера из "Тайн следствия" Лагачева
Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт, рассказала его близкая подруга Алена Францукова в интервью изданию "Аргументы и... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T16:49:00+03:00
2025-09-15T16:49:00+03:00
2025-09-15T16:53:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041881274_0:0:1627:915_1920x0_80_0_0_31494423211529e4798cc16183a0c6df.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт, рассказала его близкая подруга Алена Францукова в интервью изданию "Аргументы и факты"."Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти", — сообщила она.Собеседница издания добавила, что все свое время артист посвящал работе.Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы", озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, "Тайна Коко", а также героев в фильмах "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Мулан".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041881106_0:149:1133:999_1920x0_80_0_0_d75958d0664dc45c21dd8425d4d08acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Названа причина смерти актера из "Тайн следствия" Лагачева
Причиной смерти актера Дмитрия Лагачева из сериала Тайны следствия стал инфаркт
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости
. Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт, рассказала
его близкая подруга Алена Францукова в интервью изданию "Аргументы и факты".
"Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти", — сообщила она.
Собеседница издания добавила, что все свое время артист посвящал работе.
Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы", озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, "Тайна Коко", а также героев в фильмах "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Мулан".