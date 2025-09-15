https://ria.ru/20250915/akter-2042061765.html

Названа причина смерти актера из "Тайн следствия" Лагачева

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт, рассказала его близкая подруга Алена Францукова в интервью изданию "Аргументы и факты"."Накануне с ним общались, расстались вечером. Он прекрасно выглядел, был бодр, энергичен, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Смерть не криминальная. Инфаркт, врачи не успели спасти", — сообщила она.Собеседница издания добавила, что все свое время артист посвящал работе.Лагачев родился 28 ноября 1968 года, окончил ЛГИТМиК в 1993 году, в 1992 году был принят в труппу Театра Юного Зрителя им. А.А. Брянцева. За годы работы в театре сыграл более 40 ролей. Он сыграл эпизодические роли в телесериалах "Тайны следствия", "Морские дьяволы", озвучивал мультипликационных персонажей в мультфильмах про Винни Пуха, "Тайна Коко", а также героев в фильмах "Хроники Нарнии", "Пираты Карибского моря", "Мулан".

