Сийярто и Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш" в Венгрии

Сийярто и Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш" в Венгрии - РИА Новости, 15.09.2025

Сийярто и Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш" в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым РИА Новости, 15.09.2025

БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым на полях генконференции МАГАТЭ, стороны договорились ускорить инвестиции в АЭС "Пакш-2", передает агентство MTI. "Министр сообщил, что он и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш", поскольку для этого сейчас есть все условия", - говорится в сообщении. Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2". Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что решение суда не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком. Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС". В августе генеральный директор Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.

