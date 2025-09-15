Рейтинг@Mail.ru
19:44 15.09.2025
https://ria.ru/20250915/aes-2042098061.html
Сийярто и Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш" в Венгрии
2025-09-15T19:44:00+03:00
2025-09-15T19:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740832288_429:759:2119:1710_1920x0_80_0_0_ce5d33b33cdf3a8fb9ac39c40aca1fac.jpg
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым на полях генконференции МАГАТЭ, стороны договорились ускорить инвестиции в АЭС "Пакш-2", передает агентство MTI. "Министр сообщил, что он и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш", поскольку для этого сейчас есть все условия", - говорится в сообщении. Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2". Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что решение суда не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком. Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС". В августе генеральный директор Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250912/ek-2041479117.html
https://ria.ru/20250915/siyyarto-2042033091.html
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провел переговоры с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым на полях генконференции МАГАТЭ, стороны договорились ускорить инвестиции в АЭС "Пакш-2", передает агентство MTI.
"Министр сообщил, что он и генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев договорились ускорить расширение АЭС "Пакш", поскольку для этого сейчас есть все условия", - говорится в сообщении.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕК начнет новую процедуру согласования финансирования АЭС "Пакш-2"
12 сентября, 14:49
Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering двух ядерных реакторов на АЭС "Пакш-2". Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что решение суда не означает нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком.
Европейская комиссия 6 марта 2017 года одобрила инвестиционную помощь, которую Венгрия планировала предоставить государственному предприятию MVM Paks II 2 для постройки двух новых ядерных реакторов на АЭС "Пакш". Австрия требовала отменить это решение из-за якобы "нарушения правил государственных закупок ЕС".
В августе генеральный директор Росатом Алексей Лихачев заявил, что компания рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2" в Венгрии.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Сийярто рассказал о перспективах сотрудничества между Востоком и Западом
Вчера, 14:40
 
В миреВенгрияАвстрияБудапештАлексей ЛихачевПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
