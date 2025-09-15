Рейтинг@Mail.ru
АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ - РИА Новости, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 15.09.2025 (обновлено: 13:38 15.09.2025)
https://ria.ru/20250915/adg--2042020735.html
АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ
АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ - РИА Новости, 15.09.2025
АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат почти в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой... РИА Новости, 15.09.2025
2025-09-15T13:37:00+03:00
2025-09-15T13:38:00+03:00
германия
гельзенкирхен
дуйсбург
фридрих мерц
хдс/хсс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат почти в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, следует из предварительных результатов, опубликованных МВД региона. Согласно первым официальным подсчетам, АдГ набирает 14,5% голосов избирателей, что на 9,4% больше, чем на прошлых выборах этого уровня в 2020 году. Она идет на третьем месте после Христианско-демократического союза (ХДС) с 33,3% голосов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую поддержали 22,1% избирателей. Результаты этих партий незначительно снизились с прошлых выборов (на 1% и 2,2%, соответственно), однако, согласно подсчетам местной телерадиокомпании WDR, стали худшими с момента основания федеральной земли в 1946 году. "Зеленые" набрали лишь 13,5%, что на 6,5% меньше, чем на прошлых выборах, и переместились на четвертую строчку в списке партий. Левая партия улучшила предыдущий результат на 1,8% голосов и заняла на выборах пятое место с 5,6%. Показавшая именно такой результат на прошлых выборах Свободная демократическая партия Германии в этот раз набрала только 3,7% голосов. Явка на выборах, согласно предварительным результатам, составила 56,8%, что на 4,9% больше, чем пятью годами ранее. Как обратила внимание АдГ, ее кандидаты прошли во второй тур выборов мэра сразу в трех крупных городах региона. "В важных городах Рурской области, таких как Гельзенкирхен, Дуйсбург и Хаген, наши кандидаты даже выходят во второй тур выборов на пост мэра - это прорыв, который еще несколько лет назад казался немыслимым", - отметила партия на странице в социальной сети X. Согласно официальным данным, кандидат от АдГ Михаэль Айхе (21,2% голосов) вышел во второй тур выборов мэра Хагена с политиком от ХДС Деннисом Ребайном (25,1%). Кандидат в мэры Гельзенкирхена от АдГ Норберт Эммерих (29,8%) во втором туре выступит против Андреи Хенце (37%) от СДПГ. В Дуйсбурге с населением около полумиллиона человек Карстен Грос от АдГ (19,7%) поборется с социал-демократом Зереном Линком (46%). "Цифры говорят сами за себя: в то время как ХДС и СДПГ защищают свои старые структуры, растет стремление к реальным политическим изменениям. С самой высокой явкой на выборах с 1994 года граждане ясно дали понять: люди устали от пустых обещаний и хотят наконец-то увидеть решения местных проблем", - написала АдГ. Выборы в Северном Рейне-Вестфалии стали своеобразной "проверкой политической настроений" в стране как первое крупное народное голосование после прихода к власти правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в мае, отмечает WDR. Сам канцлер и многие лидеры партий на федеральном уровне приезжали в регион в рамках предвыборной гонки. На выборах около 13,7 миллиона обладающих правом голоса жителей региона могли выбрать мэров, глав районных администраций, членов окружных, городских и муниципальных советов.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036090193.html
https://ria.ru/20250807/germaniya-2033939640.html
германия
гельзенкирхен
дуйсбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e24e713fc0cef85d0fafdd9b4514fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, гельзенкирхен, дуйсбург, фридрих мерц, хдс/хсс, в мире
Германия, Гельзенкирхен, Дуйсбург, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, В мире
АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ

АдГ почти в 3 раза улучшила результат на выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат почти в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, следует из предварительных результатов, опубликованных МВД региона.
Согласно первым официальным подсчетам, АдГ набирает 14,5% голосов избирателей, что на 9,4% больше, чем на прошлых выборах этого уровня в 2020 году. Она идет на третьем месте после Христианско-демократического союза (ХДС) с 33,3% голосов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую поддержали 22,1% избирателей. Результаты этих партий незначительно снизились с прошлых выборов (на 1% и 2,2%, соответственно), однако, согласно подсчетам местной телерадиокомпании WDR, стали худшими с момента основания федеральной земли в 1946 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
"Должен осознать": лидер АдГ выступил с предупреждением для Зеленского
18 августа, 16:16
"Зеленые" набрали лишь 13,5%, что на 6,5% меньше, чем на прошлых выборах, и переместились на четвертую строчку в списке партий. Левая партия улучшила предыдущий результат на 1,8% голосов и заняла на выборах пятое место с 5,6%. Показавшая именно такой результат на прошлых выборах Свободная демократическая партия Германии в этот раз набрала только 3,7% голосов.
Явка на выборах, согласно предварительным результатам, составила 56,8%, что на 4,9% больше, чем пятью годами ранее.
Как обратила внимание АдГ, ее кандидаты прошли во второй тур выборов мэра сразу в трех крупных городах региона.
"В важных городах Рурской области, таких как Гельзенкирхен, Дуйсбург и Хаген, наши кандидаты даже выходят во второй тур выборов на пост мэра - это прорыв, который еще несколько лет назад казался немыслимым", - отметила партия на странице в социальной сети X.
Согласно официальным данным, кандидат от АдГ Михаэль Айхе (21,2% голосов) вышел во второй тур выборов мэра Хагена с политиком от ХДС Деннисом Ребайном (25,1%). Кандидат в мэры Гельзенкирхена от АдГ Норберт Эммерих (29,8%) во втором туре выступит против Андреи Хенце (37%) от СДПГ. В Дуйсбурге с населением около полумиллиона человек Карстен Грос от АдГ (19,7%) поборется с социал-демократом Зереном Линком (46%).
"Цифры говорят сами за себя: в то время как ХДС и СДПГ защищают свои старые структуры, растет стремление к реальным политическим изменениям. С самой высокой явкой на выборах с 1994 года граждане ясно дали понять: люди устали от пустых обещаний и хотят наконец-то увидеть решения местных проблем", - написала АдГ.
Выборы в Северном Рейне-Вестфалии стали своеобразной "проверкой политической настроений" в стране как первое крупное народное голосование после прихода к власти правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в мае, отмечает WDR. Сам канцлер и многие лидеры партий на федеральном уровне приезжали в регион в рамках предвыборной гонки. На выборах около 13,7 миллиона обладающих правом голоса жителей региона могли выбрать мэров, глав районных администраций, членов окружных, городских и муниципальных советов.
Логотип партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Германии в доме члена партии АдГ обнаружили оружие, пишут СМИ
7 августа, 14:52
 
ГерманияГельзенкирхенДуйсбургФридрих МерцХДС/ХССВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала