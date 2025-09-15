АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ
АдГ почти в 3 раза улучшила результат на выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат почти в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, следует из предварительных результатов, опубликованных МВД региона.
Согласно первым официальным подсчетам, АдГ набирает 14,5% голосов избирателей, что на 9,4% больше, чем на прошлых выборах этого уровня в 2020 году. Она идет на третьем месте после Христианско-демократического союза (ХДС) с 33,3% голосов и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую поддержали 22,1% избирателей. Результаты этих партий незначительно снизились с прошлых выборов (на 1% и 2,2%, соответственно), однако, согласно подсчетам местной телерадиокомпании WDR, стали худшими с момента основания федеральной земли в 1946 году.
"Зеленые" набрали лишь 13,5%, что на 6,5% меньше, чем на прошлых выборах, и переместились на четвертую строчку в списке партий. Левая партия улучшила предыдущий результат на 1,8% голосов и заняла на выборах пятое место с 5,6%. Показавшая именно такой результат на прошлых выборах Свободная демократическая партия Германии в этот раз набрала только 3,7% голосов.
Явка на выборах, согласно предварительным результатам, составила 56,8%, что на 4,9% больше, чем пятью годами ранее.
Как обратила внимание АдГ, ее кандидаты прошли во второй тур выборов мэра сразу в трех крупных городах региона.
"В важных городах Рурской области, таких как Гельзенкирхен, Дуйсбург и Хаген, наши кандидаты даже выходят во второй тур выборов на пост мэра - это прорыв, который еще несколько лет назад казался немыслимым", - отметила партия на странице в социальной сети X.
Согласно официальным данным, кандидат от АдГ Михаэль Айхе (21,2% голосов) вышел во второй тур выборов мэра Хагена с политиком от ХДС Деннисом Ребайном (25,1%). Кандидат в мэры Гельзенкирхена от АдГ Норберт Эммерих (29,8%) во втором туре выступит против Андреи Хенце (37%) от СДПГ. В Дуйсбурге с населением около полумиллиона человек Карстен Грос от АдГ (19,7%) поборется с социал-демократом Зереном Линком (46%).
"Цифры говорят сами за себя: в то время как ХДС и СДПГ защищают свои старые структуры, растет стремление к реальным политическим изменениям. С самой высокой явкой на выборах с 1994 года граждане ясно дали понять: люди устали от пустых обещаний и хотят наконец-то увидеть решения местных проблем", - написала АдГ.
Выборы в Северном Рейне-Вестфалии стали своеобразной "проверкой политической настроений" в стране как первое крупное народное голосование после прихода к власти правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в мае, отмечает WDR. Сам канцлер и многие лидеры партий на федеральном уровне приезжали в регион в рамках предвыборной гонки. На выборах около 13,7 миллиона обладающих правом голоса жителей региона могли выбрать мэров, глав районных администраций, членов окружных, городских и муниципальных советов.
