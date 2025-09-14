Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме раскрыли план Запада в отношении России
16:26 14.09.2025
В Госдуме раскрыли план Запада в отношении России
Комиссия Госдумы установила, что западные спецслужбы усиленно собирают данные о ситуации в регионах РФ, чтобы пытаться разжечь протесты, заявил глава комиссии... РИА Новости, 14.09.2025
в мире
россия
республика коми
севастополь
василий пискарев
госдума рф
европарламент
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы установила, что западные спецслужбы усиленно собирают данные о ситуации в регионах РФ, чтобы пытаться разжечь протесты, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Комиссией установлено, что спецслужбы противника усиленно собирают данные о ситуации в регионах нашей страны, чтобы пытаться разжечь протесты. Регулярно в этих целях в Европарламенте и британском парламенте проводят соответствующий инструктаж с представителями так называемой российской радикальной оппозиции, а фактически предателями. Злонамеренные действия непременно получат ответ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
россия
республика коми
севастополь
В Госдуме раскрыли план Запада в отношении России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы установила, что западные спецслужбы усиленно собирают данные о ситуации в регионах РФ, чтобы пытаться разжечь протесты, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Комиссией установлено, что спецслужбы противника усиленно собирают данные о ситуации в регионах нашей страны, чтобы пытаться разжечь протесты. Регулярно в этих целях в Европарламенте и британском парламенте проводят соответствующий инструктаж с представителями так называемой российской радикальной оппозиции, а фактически предателями. Злонамеренные действия непременно получат ответ", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
