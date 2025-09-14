Рейтинг@Mail.ru
Комплекс "Бал" поразил "противника" в Арктике на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025
12:09 14.09.2025
Комплекс "Бал" поразил "противника" в Арктике на учениях "Запад-2025"
Комплекс "Бал" поразил "противника" в Арктике на учениях "Запад-2025"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Расчёт берегового комплекса "Бал" ракетой "Уран" поразил отряд кораблей условного противника в Арктике в ходе учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. В военном ведомстве сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий. "В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развёртывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей. После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчёт БРК "Бал" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Уран" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена. Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.
Комплекс "Бал" поразил "противника" в Арктике на учениях "Запад-2025"

Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки
Береговой ракетный комплекс "Бал" во время тренировки. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Расчёт берегового комплекса "Бал" ракетой "Уран" поразил отряд кораблей условного противника в Арктике в ходе учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
В военном ведомстве сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий.
"В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развёртывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей. После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчёт БРК "Бал" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Уран" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена.
Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.
Заголовок открываемого материала