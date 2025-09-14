https://ria.ru/20250914/zapad-2041811933.html
Комплекс "Бал" поразил "противника" в Арктике на учениях "Запад-2025"
2025-09-14T12:09:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
арктика
безопасность
учения "запад-2025"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795487288_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_77d9f1f2f76da468ca34e076f18fb8b1.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Расчёт берегового комплекса "Бал" ракетой "Уран" поразил отряд кораблей условного противника в Арктике в ходе учений "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. В военном ведомстве сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" из состава берегового ракетного соединения Северного флота совершил марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район на побережье полуострова Рыбачий. "В позиционном районе ракетчики в кратчайшее время осуществили развёртывание комплекса и отработали действия по обнаружению морских целей. После получения сигнала на применение ракетного оружия боевой расчёт БРК "Бал" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Уран" по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что, по данным объективного контроля, цель была успешно поражена. Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.
арктика
россия
