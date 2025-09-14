https://ria.ru/20250914/zadornov-2041795776.html
Экс-министр финансов назвал условие для оживления кредитования
Оживление кредитования в России произойдет при ключевой ставке в 10-12% годовых, при этом инфляция должна быть на уровне 5-5,5%, поделился мнением в интервью... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оживление кредитования в России произойдет при ключевой ставке в 10-12% годовых, при этом инфляция должна быть на уровне 5-5,5%, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов. Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. Затем ставка была снижена на 2 процентных пункта - до 18% годовых, такой она была последний раз в июле-сентябре 2024 года. В эту пятницу регулятор снизил ставку третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. "Снижение ставки на каждой стадии открывает новые возможности. Но для активности на денежном рынке ключевая ставка должна опуститься до уровня 10-12% при инфляции в 5-5,5%", - сказал Задорнов.
