https://ria.ru/20250914/yavka-2041886526.html
Явка на выборах главы Чувашской республики достигла 55 процентов
Явка на выборах главы Чувашской республики достигла 55 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах главы Чувашской республики достигла 55 процентов
Более 55% избирателей проголосовали в Чувашии по данным на 18 часов на третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:46:00+03:00
2025-09-14T18:46:00+03:00
2025-09-14T18:46:00+03:00
политика
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
лдпр
единый день голосования — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804501_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1c50099e44baac518e5507211f474ec8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 55% избирателей проголосовали в Чувашии по данным на 18 часов на третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. В течение трех дней с 08:00 до 20:00 мск в регионе работает 921 избирательный участок. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать лично или через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Явка избирателей на выборах главы Чувашской республики по состоянию на 18.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 55,21% (501 284 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 92,73% (184 265 избирателей)", - сообщает избирком региона. Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041804501_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ca57e9f164a4de8246b40ea39af8c33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), лдпр, единый день голосования — 2025, россия
Политика, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), ЛДПР, Единый день голосования — 2025, Россия
Явка на выборах главы Чувашской республики достигла 55 процентов
Явка на выборах главы Чувашской республики на 18.00 составляет 55,21%