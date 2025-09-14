Выборы в Курской области прошли организовано, заявил Якушев

Рейтинг@Mail.ru
21:11 14.09.2025 (обновлено: 21:31 14.09.2025)
единый день голосования — 2025
политика
курская область
владимир якушев
дмитрий медведев
единая россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в Курской области прошли организованно, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в ходе ВКС председателя ЕР Дмитрия Медведева с отделениями партии в регионах, где прошли выборы."У нас в Курской области избирается высшее должностное лицо, Курск у нас сегодня - регион особого внимания, приграничный регион, регион, на который, естественно, обращает внимание вся страна. И, конечно, сами выборы проходили в такой достаточно напряженной обстановке, но, мне кажется, все было достаточно организованно, и сейчас по предварительным итогам мы видим, что тоже есть неплохие результаты", - сказал Якушев.
единый день голосования — 2025, политика, курская область, владимир якушев, дмитрий медведев, единая россия
Единый день голосования — 2025, Политика, Курская область, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Единая Россия
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в Курской области прошли организованно, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в ходе ВКС председателя ЕР Дмитрия Медведева с отделениями партии в регионах, где прошли выборы.
"У нас в Курской области избирается высшее должностное лицо, Курск у нас сегодня - регион особого внимания, приграничный регион, регион, на который, естественно, обращает внимание вся страна. И, конечно, сами выборы проходили в такой достаточно напряженной обстановке, но, мне кажется, все было достаточно организованно, и сейчас по предварительным итогам мы видим, что тоже есть неплохие результаты", - сказал Якушев.
