https://ria.ru/20250914/yakushev-2041907747.html

Выборы в Курской области прошли организовано, заявил Якушев

Выборы в Курской области прошли организовано, заявил Якушев - РИА Новости, 14.09.2025

Выборы в Курской области прошли организовано, заявил Якушев

Выборы в Курской области прошли организованно, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в ходе ВКС председателя ЕР Дмитрия Медведева с РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:11:00+03:00

2025-09-14T21:11:00+03:00

2025-09-14T21:31:00+03:00

единый день голосования — 2025

политика

курская область

владимир якушев

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899921_0:450:2841:2048_1920x0_80_0_0_5388fba03a4f129c675490af5b4a8f7f.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в Курской области прошли организованно, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в ходе ВКС председателя ЕР Дмитрия Медведева с отделениями партии в регионах, где прошли выборы."У нас в Курской области избирается высшее должностное лицо, Курск у нас сегодня - регион особого внимания, приграничный регион, регион, на который, естественно, обращает внимание вся страна. И, конечно, сами выборы проходили в такой достаточно напряженной обстановке, но, мне кажется, все было достаточно организованно, и сейчас по предварительным итогам мы видим, что тоже есть неплохие результаты", - сказал Якушев.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, политика, курская область, владимир якушев, дмитрий медведев, единая россия