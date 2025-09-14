https://ria.ru/20250914/yakushev-2041907747.html
Выборы в Курской области прошли организовано, заявил Якушев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в Курской области прошли организованно, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в ходе ВКС председателя ЕР Дмитрия Медведева с отделениями партии в регионах, где прошли выборы."У нас в Курской области избирается высшее должностное лицо, Курск у нас сегодня - регион особого внимания, приграничный регион, регион, на который, естественно, обращает внимание вся страна. И, конечно, сами выборы проходили в такой достаточно напряженной обстановке, но, мне кажется, все было достаточно организованно, и сейчас по предварительным итогам мы видим, что тоже есть неплохие результаты", - сказал Якушев.
