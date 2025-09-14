https://ria.ru/20250914/vzryvy-2041765051.html
Возле Харькова прогремели взрывы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали возле Харькова, сообщает украинский 24-й канал. "Возле Харькова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
