Возле Харькова прогремели взрывы

Возле Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 14.09.2025

Возле Харькова прогремели взрывы

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали возле Харькова, сообщает украинский 24-й канал. "Возле Харькова слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

