Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов

Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов

2025-09-14T03:53:00+03:00

в мире

киевская область

украина

киев

украинская железная дорога

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. "В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook*В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

