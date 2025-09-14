https://ria.ru/20250914/vzryv-2041766047.html
Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов
Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов - РИА Новости, 14.09.2025
Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов
Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T03:53:00+03:00
2025-09-14T03:53:00+03:00
2025-09-14T03:53:00+03:00
в мире
киевская область
украина
киев
украинская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150780/76/1507807675_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_1a3e37163a1973da8e9a799b63e0d314.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. "В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook*В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250914/uoters-2041760529.html
киевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150780/76/1507807675_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2d005986c37156b1d7863c5c91e05be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина, киев, украинская железная дорога
В мире, Киевская область, Украина, Киев, Украинская железная дорога
Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов
Маршруты нескольких поездов изменили после взрыва в Киевской области