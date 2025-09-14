Рейтинг@Mail.ru
Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов - РИА Новости, 14.09.2025
03:53 14.09.2025
Взрыв в Киевской области привел к изменению маршрутов поездов
Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". РИА Новости, 14.09.2025
в мире
киевская область
украина
киев
украинская железная дорога
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога". В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание. "В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook*В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
киевская область
украина
киев
в мире, киевская область, украина, киев, украинская железная дорога
В мире, Киевская область, Украина, Киев, Украинская железная дорога
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоезд на вокзале в Киеве
Поезд на вокзале в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Поезд на вокзале в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв в Киевской области Украины привел к изменению маршрутов нескольких поездов, сообщило АО "Украинская железная дорога".
В воскресенье украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники объявило, что взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины. В момент взрыва рядом по маршруту следовал пассажирский поезд №730 Харьков-Перемышль, однако из-за повреждения контактной сети он произвел аварийную остановку, добавило издание.
"В связи с повреждением инфраструктуры под Киевом в результате чрезвычайного происшествия ряд поездов, следующих через станцию Боярка (в Киевской области - ред.), будут курсировать по измененному маршруту", - говорится в сообщении организации в соцсети Facebook*
В публикации компания добавила ссылку на свой портал с подробным описанием изменений маршрутов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
