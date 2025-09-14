Рейтинг@Mail.ru
На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 14.09.2025 (обновлено: 00:23 14.09.2025)
На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв
На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 14.09.2025
На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв
Сильный взрыв прогремел на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные...
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
киев
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики."Киевская область: местные паблики сообщают о мощном взрыве недалеко от Василькова. По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе", — говорится в публикации в Telegram-канале издания. По данным издания, на место ЧП едут подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Причина взрыва не уточняется.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
в мире, киевская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Киев
На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв

На нефтебазе в Киевской области прогремел взрыв

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики.
«
"Киевская область: местные паблики сообщают о мощном взрыве недалеко от Василькова. По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе", — говорится в публикации в Telegram-канале издания.
По данным издания, на место ЧП едут подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Причина взрыва не уточняется.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
