На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв
2025-09-14T00:21:00+03:00
2025-09-14T00:21:00+03:00
2025-09-14T00:23:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики."Киевская область: местные паблики сообщают о мощном взрыве недалеко от Василькова. По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе", — говорится в публикации в Telegram-канале издания. По данным издания, на место ЧП едут подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Причина взрыва не уточняется.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
