https://ria.ru/20250914/vzryv-2041758193.html

На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв

На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 14.09.2025

На нефтебазе под Киевом прогремел сильный взрыв

Сильный взрыв прогремел на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T00:21:00+03:00

2025-09-14T00:21:00+03:00

2025-09-14T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел на нефтебазе недалеко от города Васильков в Киевской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные паблики."Киевская область: местные паблики сообщают о мощном взрыве недалеко от Василькова. По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе", — говорится в публикации в Telegram-канале издания. По данным издания, на место ЧП едут подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Причина взрыва не уточняется.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, украина, киев