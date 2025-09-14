Рейтинг@Mail.ru
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2025
23:45 14.09.2025
В Москве запустили обратный отсчет до начала выборов в Госдуму
Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости, 14.09.2025
политика
россия
николай булаев
госдума рф
москва
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года.
россия
москва
политика, россия, николай булаев, госдума рф, москва
Политика, Россия, Николай Булаев, Госдума РФ, Москва
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Обратный отсчет до начала организации выборов в Госдуму 2026 года запустили на мероприятии "Ночь выборов-2025. Новые горизонты" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года.
ПолитикаРоссияНиколай БулаевГосдума РФМосква
 
 
