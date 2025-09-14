Рейтинг@Mail.ru
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
21:57 14.09.2025
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования
политика
владимир якушев
единая россия
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Единый день голосования прошла организованно, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Если мы говорим о легитимности, то смело можно сказать о том, что выборная кампания в этом отношении тоже прошла достаточно организовано", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями ЕР.
политика, владимир якушев, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Владимир Якушев, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Единый день голосования прошла организованно, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
"Если мы говорим о легитимности, то смело можно сказать о том, что выборная кампания в этом отношении тоже прошла достаточно организовано", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями ЕР.
ПолитикаВладимир ЯкушевЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
