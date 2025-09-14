https://ria.ru/20250914/vybory-2041915323.html

Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования

Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025

Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования

Избирательная кампания в Единый день голосования прошла организованно, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. РИА Новости, 14.09.2025

политика

владимир якушев

единая россия

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Единый день голосования прошла организованно, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Если мы говорим о легитимности, то смело можно сказать о том, что выборная кампания в этом отношении тоже прошла достаточно организовано", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями ЕР.

