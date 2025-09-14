https://ria.ru/20250914/vybory-2041915323.html
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования
Избирательная кампания в Единый день голосования прошла организованно, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:57:00+03:00
2025-09-14T21:57:00+03:00
2025-09-14T21:57:00+03:00
политика
владимир якушев
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899957_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_1d4d50e46991994073bf66c634d1aa51.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Единый день голосования прошла организованно, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Если мы говорим о легитимности, то смело можно сказать о том, что выборная кампания в этом отношении тоже прошла достаточно организовано", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями ЕР.
https://ria.ru/20250914/deg-2041914086.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041899957_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_f157a242be2c69aacbbc4fe7569d9aa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир якушев, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Владимир Якушев, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Якушев рассказал об организации выборов в единый день голосования
Якушев: избирательная кампания в единый день голосования прошла организованно