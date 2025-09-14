Рейтинг@Mail.ru
21:24 14.09.2025
Нарушений в ходе выборов практически нет, заявила Памфилова
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нарушений в ходе ЕДГ-2025 практически нет, кампания прошла спокойно, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."На сей момент мне "порадовать" вас, в кавычках, какими-то там вопиющими фактами, нечем. Кампания все-таки прошла довольно спокойно, нормально, и это вот такие небольшие эксцессы, когда кто-то там потерял эмоциональное равновесие и решил во всей красе показать себя на участках… больше ничего нет", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
Нарушений в ходе выборов практически нет, заявила Памфилова

Памфилова назвала избирательную кампанию в ходе ЕДГ-2025 спокойной

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нарушений в ходе ЕДГ-2025 практически нет, кампания прошла спокойно, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На сей момент мне "порадовать" вас, в кавычках, какими-то там вопиющими фактами, нечем. Кампания все-таки прошла довольно спокойно, нормально, и это вот такие небольшие эксцессы, когда кто-то там потерял эмоциональное равновесие и решил во всей красе показать себя на участках… больше ничего нет", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
ЦИК создает все условия для выбора способов голосования, заявила Памфилова
Вчера, 21:02
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - прошли прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.
Памфилова: атаки на ресурсы ЦИК не повлияли на дистанционное голосование
Вчера, 20:27
 
Единый день голосования — 2025РоссияРеспублика КомиСевастопольЭлла Памфилова
 
 
