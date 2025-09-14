Рейтинг@Mail.ru
20:54 14.09.2025
МВД рассказало о призывах оппозиции к созданию очередей на выборах
МВД рассказало о призывах оппозиции к созданию очередей на выборах
россия
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки в РФ для создания искусственных очередей, однако их призывы остались без внимания, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. "Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК. Он добавил, что благодаря наличию убеждающей информации и проведенной профилактической работе все призывы остались без реализации.
россия, единый день голосования — 2025
Россия, Единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки в РФ для создания искусственных очередей, однако их призывы остались без внимания, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
"Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК.
Он добавил, что благодаря наличию убеждающей информации и проведенной профилактической работе все призывы остались без реализации.
