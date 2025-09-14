https://ria.ru/20250914/vybory-2041905315.html
МВД рассказало о призывах оппозиции к созданию очередей на выборах
МВД рассказало о призывах оппозиции к созданию очередей на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
МВД рассказало о призывах оппозиции к созданию очередей на выборах
Оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки в РФ для создания искусственных очередей, однако их призывы остались без внимания,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:54:00+03:00
2025-09-14T20:54:00+03:00
2025-09-14T20:54:00+03:00
россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_6c634920d36a0b908a4f0380cfcf1fe7.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки в РФ для создания искусственных очередей, однако их призывы остались без внимания, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов. "Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК. Он добавил, что благодаря наличию убеждающей информации и проведенной профилактической работе все призывы остались без реализации.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041902503_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55fabe0b53e3a80a2246cd828506773f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый день голосования — 2025
Россия, Единый день голосования — 2025
МВД рассказало о призывах оппозиции к созданию очередей на выборах
МВД: оппозиция из-за рубежа призывала создавать искусственные очереди на выборах
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки в РФ для создания искусственных очередей, однако их призывы остались без внимания, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
"Оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК.
Он добавил, что благодаря наличию убеждающей информации и проведенной профилактической работе все призывы остались без реализации.