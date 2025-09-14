https://ria.ru/20250914/vybory-2041902335.html
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов
Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов. РИА Новости, 14.09.2025
единый день голосования — 2025
олег николаев (политик)
политика
лдпр
цик рф
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР)– 4,24% голосов, третьим идет Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,18%, четвертым Максим Морозов ("Новые люди") - 2,83%, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,77%.
