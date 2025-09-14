https://ria.ru/20250914/vybory-2041902335.html

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов

Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:39:00+03:00

2025-09-14T20:39:00+03:00

2025-09-14T20:43:00+03:00

единый день голосования — 2025

олег николаев (политик)

политика

лдпр

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400396_0:0:2303:1296_1920x0_80_0_0_4df286443d1286b1a5b37a9611997263.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР)– 4,24% голосов, третьим идет Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,18%, четвертым Максим Морозов ("Новые люди") - 2,83%, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,77%.

https://ria.ru/20250914/vybory-2041903607.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2025, олег николаев (политик), политика, лдпр, цик рф