Рейтинг@Mail.ru
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 14.09.2025 (обновлено: 20:43 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/vybory-2041902335.html
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов - РИА Новости, 14.09.2025
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов
Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:39:00+03:00
2025-09-14T20:43:00+03:00
единый день голосования — 2025
олег николаев (политик)
политика
лдпр
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400396_0:0:2303:1296_1920x0_80_0_0_4df286443d1286b1a5b37a9611997263.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР)– 4,24% голосов, третьим идет Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,18%, четвертым Максим Морозов ("Новые люди") - 2,83%, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,77%.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041903607.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400396_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_81626cc9a609e635674823755be20c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2025, олег николаев (политик), политика, лдпр, цик рф
Единый день голосования — 2025, Олег Николаев (политик), Политика, ЛДПР, ЦИК РФ
Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 84,81 процента голосов

Николаев лидирует на выборах главы Чувашии после обработки 0,32% протоколов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олег Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий глава Чувашии Олег Николаев лидирует на выборах главы республики с 84,81% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 0,32% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Константин Степанов (ЛДПР)– 4,24% голосов, третьим идет Владимир Ильин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") – 3,18%, четвертым Максим Морозов ("Новые люди") - 2,83%, на пятом месте оказался Владимир Савинов (партия "Зеленые") с 1,77%.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Шапша лидирует на выборах главы Калужской области с 88,56 процента голосов
Вчера, 20:41
 
Единый день голосования — 2025Олег Николаев (политик)ПолитикаЛДПРЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала