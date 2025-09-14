Рейтинг@Mail.ru
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов - РИА Новости, 14.09.2025
16:13 14.09.2025
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Члены мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ в дни ЕДГ-2025 посетили около 300 избирательных комиссий, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "В общей сложности члены рабочей группы посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 12 субъектах Российской Федерации", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Члены мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ в дни ЕДГ-2025 посетили около 300 избирательных комиссий, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"В общей сложности члены рабочей группы посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 12 субъектах Российской Федерации", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК.
