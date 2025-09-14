Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов

https://ria.ru/20250914/vybory-2041857951.html

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Члены мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ в дни ЕДГ-2025 посетили около 300 избирательных комиссий, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "В общей сложности члены рабочей группы посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 12 субъектах Российской Федерации", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК.

