https://ria.ru/20250914/vybory-2041857951.html
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов - РИА Новости, 14.09.2025
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов
Члены мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ в дни ЕДГ-2025 посетили около 300 избирательных комиссий, сообщил глава СПЧ... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:13:00+03:00
2025-09-14T16:13:00+03:00
2025-09-14T16:13:00+03:00
политика
россия
валерий фадеев
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_44487bf65125dea6a6b1961fd279ed63.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Члены мониторинговой рабочей группы Совета по правам человека при президенте РФ в дни ЕДГ-2025 посетили около 300 избирательных комиссий, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. "В общей сложности члены рабочей группы посетили около 300 участковых избирательных комиссий в 12 субъектах Российской Федерации", - сказал Фадеев в информационном центре ЦИК.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041814714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_426dc3c4958abea319615fee789d0397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валерий фадеев, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Валерий Фадеев, Единый день голосования — 2025
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ посетили около 300 избиркомов
Члены мониторинговой рабочей группы СПЧ в ЕДГ-2025 посетили около 300 избиркомов